CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Halden Tazısı

Norveç tazıların en küçüğü olan Halden Tazısı, hızını düşürmeden saatlerce iz sürme özelliğine sahip bir dayanıklılık şampiyonudur.
Halden hound adult back and white

Halden Tazısı Hakkında

Halden Tazıları sadık ve uysal bir ırkın üyeleridir. Bu nitelikler, eğitime yatkınlıkları ve arkadaş canlısı mizaçlarıyla bir araya geldiğinde, birlikte yaşaması kolay çok iyi arkadaş köpekler olmalarını sağlar.

İsmini Norveç'in güneydoğusunda, İsveç sınırı yakınlarında bulunan bir kasabadan alan Halden Tazısını üretmek için ithal tilki tazılarının, beagle'ların ve diğer tazıların yerel köpeklerle çiftleştirildikleri düşünülmektedir. Irk popülasyonunun çoğunluğu hâlâ bölgede bulunmaktadır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Norveç
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sevecen / Özgür Ruhlu / Soğukkanlı / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın