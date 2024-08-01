Halden Tazısı
Halden Tazısı Hakkında
Halden Tazıları sadık ve uysal bir ırkın üyeleridir. Bu nitelikler, eğitime yatkınlıkları ve arkadaş canlısı mizaçlarıyla bir araya geldiğinde, birlikte yaşaması kolay çok iyi arkadaş köpekler olmalarını sağlar.
İsmini Norveç'in güneydoğusunda, İsveç sınırı yakınlarında bulunan bir kasabadan alan Halden Tazısını üretmek için ithal tilki tazılarının, beagle'ların ve diğer tazıların yerel köpeklerle çiftleştirildikleri düşünülmektedir. Irk popülasyonunun çoğunluğu hâlâ bölgede bulunmaktadır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sevecen / Özgür Ruhlu / Soğukkanlı / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
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