Hamilton Tazısı
Hamilton Tazısı hakkında
Hamilton Tazıları, arkadaş canlısı, istikrarlı karakterleriyle mükemmel refakatçilerdir. İyi oranlara sahip olmaları nedeniyle büyük bir güç ve zindelik izlenimi uyandırırlar. Bu ince yapılı köpeklerde ağırlık söz konusu dahi olmaz.
Hamilton Tazıları, sürü halinde avlanmasalar da bazen yaban tavşanı ve tilki avında kullanılır. İsveç'te geyik avında hiçbir zaman kullanılmazlar.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Uysal / Sadık / Sessiz / Kararlı / Arkadaş canlısı
Önemli bilgiler
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
İnsanlarla iyi geçinir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
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Sağlıklı yaşam
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