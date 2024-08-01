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Hamilton Tazısı

Hamilton adı, ırkın bir kont olan üreticisine ithafen konmuştur. Kendisi, İsveç Köpek Kulübü'nün de kurucusudur.
Hamiltonstovare adult black and white

Hamilton Tazısı hakkında

Hamilton Tazıları, arkadaş canlısı, istikrarlı karakterleriyle mükemmel refakatçilerdir. İyi oranlara sahip olmaları nedeniyle büyük bir güç ve zindelik izlenimi uyandırırlar. Bu ince yapılı köpeklerde ağırlık söz konusu dahi olmaz.

Hamilton Tazıları, sürü halinde avlanmasalar da bazen yaban tavşanı ve tilki avında kullanılır. İsveç'te geyik avında hiçbir zaman kullanılmazlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İsveç
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Uysal / Sadık / Sessiz / Kararlı / Arkadaş canlısı

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
İnsanlarla iyi geçinir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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