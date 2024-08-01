Yüksek bir karaktere sahip Tazıların özgüvenli yapısı, hevesli avcılar olarak övgü almalarını sağlamıştır. Hızı ve hassas burnu sayesinde yaban tavşanından tilkiye her hayvanı avlayabilir. Engebeli arazilerde, yaban domuzu ve karaca gibi büyük hayvanları avladığı bilinir.

Arkadaş canlısı ve sosyal olan bu köpekler, diğer köpeklerle birlikte avlanmak üzere üretilmiştir. Bu nedenle, diğer hayvanların bulunduğu evlere kolayca uyum sağlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler