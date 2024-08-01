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Tazı

Güçlü ve hafif olan Tazılar, Tilki Tazılarından daha güçsüz olsalar da ayırt edici yürüyüşleriyle daha seçkindir.
Harrier adult black and white

Tazı hakkında

Yüksek bir karaktere sahip Tazıların özgüvenli yapısı, hevesli avcılar olarak övgü almalarını sağlamıştır. Hızı ve hassas burnu sayesinde yaban tavşanından tilkiye her hayvanı avlayabilir. Engebeli arazilerde, yaban domuzu ve karaca gibi büyük hayvanları avladığı bilinir.

Arkadaş canlısı ve sosyal olan bu köpekler, diğer köpeklerle birlikte avlanmak üzere üretilmiştir. Bu nedenle, diğer hayvanların bulunduğu evlere kolayca uyum sağlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Neşeli / İtaatkar

Önemli bilgiler

Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dış mekana ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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