Yunan Tazısı

Yunan Tazıları tek başlarına veya sürü halinde avlanan çok atılgan köpeklerdir. Ovalardan dağlara, kayalık uçurum gibi en elverişsiz arazilerde bile çalışabilirler. Kokuyla iz sürdüklerinden iyi gelişmiş bir koku alma duyusuna ve tınlayan, uyumlu bir sese sahiptirler. Bilenler bu köpeklerin soğukkanlılığını ve dayanıklılığını överler.

Anavatanında uzun bir geçmişe sahip siyah ve kahverengi kısa tüylü bir kürkü olan orta cüssede tazılardır. Muhtemelen Avrupa'nın diğer yerlerinden ithal edilen tazılarla karışan yerel köpeklerden gelmektedirler. Yunan Tazılarının Yunanistan'daki en önemli kullanımı hala avdır ve 100 kilonun üzerindeki yaban domuzlarına karşı bile korkusuzdur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler