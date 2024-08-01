Hokkaido
Hokkaido'ların kökeni, Kamakura döneminde Japon adalarının en büyüğü olan Honshu'dan Hokkaido'ya göç eden orta büyüklükteki Japon köpeklerinden geliyor.
Hokkaido hakkında
Kuvvetli ve ağırbaşlı Hokkaido, sadık, sakin ve çok dikkatlidir. Uygun şekilde sosyalleştirildiklerinde bu köpekler, arkadaş canlısı ve özgüvenli aile dostlarına dönüşen zeki düşünürlerdir.
Japonya dışında oldukça nadir görülmesine rağmen, ırk kulübüne her yıl 900-1000 Hokkaido kaydedilmektedir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Japonya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-13 yıl
Dayanıklı / Sadık / Sakin / Dikkatli / Özgüvenli / Zeki
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-13 yıl
Dayanıklı / Sadık / Sakin / Dikkatli / Özgüvenli / Zeki
Önemli bilgiler
Harika bir koruma köpeği olur
Harika bir aile köpeği olur
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
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