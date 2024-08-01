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Hokkaido

Hokkaido'ların kökeni, Kamakura döneminde Japon adalarının en büyüğü olan Honshu'dan Hokkaido'ya göç eden orta büyüklükteki Japon köpeklerinden geliyor.
Hokkaido adult black and white

Hokkaido hakkında

Kuvvetli ve ağırbaşlı Hokkaido, sadık, sakin ve çok dikkatlidir. Uygun şekilde sosyalleştirildiklerinde bu köpekler, arkadaş canlısı ve özgüvenli aile dostlarına dönüşen zeki düşünürlerdir.

Japonya dışında oldukça nadir görülmesine rağmen, ırk kulübüne her yıl 900-1000 Hokkaido kaydedilmektedir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Japonya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-13 yıl
Dayanıklı / Sadık / Sakin / Dikkatli / Özgüvenli / Zeki

Önemli bilgiler

Harika bir koruma köpeği olur
Harika bir aile köpeği olur
Çok az eğitime ihtiyaç duyar

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