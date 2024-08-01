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Hovawart

Bazı ırk uzmanları, Hovawartların, Alman Çoban Köpeklerinin kuzeni olduğunu iddia etmektedir. Bu, birçok konudaki hayret verici yeteneklerini açıklamaya yardımcı olan bir tespittir.
Hovawart adult black and white

Hovawart hakkında

Hovawartlar dinamik, uzun tüylü, orta büyüklükte ve hafif dörtgen yapıda çalışkan köpeklerdir. Bu dengeli ve iyi huylu hayvanların koruma ve savunma içgüdüleri mükemmeldir ve koku alma duyuları çok iyidir.

Kendinden emin ve sakin olan bu köpekler, ev sahipleri olan aileleri ile güçlü bir bağ geliştiren harika dostlardır. Aynı zamanda yetenekli iz sürme ve kurtarma köpekleri olmaları etkileyici çok yönlülüklerinin bir kanıtıdır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-14 yıl
Sevecen / Korumacı / Özgüvenli / Soğukkanlı / Sadık / Dikkatli

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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