Hovawartlar dinamik, uzun tüylü, orta büyüklükte ve hafif dörtgen yapıda çalışkan köpeklerdir. Bu dengeli ve iyi huylu hayvanların koruma ve savunma içgüdüleri mükemmeldir ve koku alma duyuları çok iyidir.

Kendinden emin ve sakin olan bu köpekler, ev sahipleri olan aileleri ile güçlü bir bağ geliştiren harika dostlardır. Aynı zamanda yetenekli iz sürme ve kurtarma köpekleri olmaları etkileyici çok yönlülüklerinin bir kanıtıdır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler