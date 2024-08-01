Hovawart
Hovawart hakkında
Hovawartlar dinamik, uzun tüylü, orta büyüklükte ve hafif dörtgen yapıda çalışkan köpeklerdir. Bu dengeli ve iyi huylu hayvanların koruma ve savunma içgüdüleri mükemmeldir ve koku alma duyuları çok iyidir.
Kendinden emin ve sakin olan bu köpekler, ev sahipleri olan aileleri ile güçlü bir bağ geliştiren harika dostlardır. Aynı zamanda yetenekli iz sürme ve kurtarma köpekleri olmaları etkileyici çok yönlülüklerinin bir kanıtıdır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-14 yıl
Sevecen / Korumacı / Özgüvenli / Soğukkanlı / Sadık / Dikkatli
Önemli bilgiler
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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