Hygen Hound
Hygen Hound hakkında
Hygen Tazıları, özellikle çok spesifik koşullar için üretildikleri Norveç'in dışında yaygın değildir.
Hygen Tazıları, katı ve sıkı olmakla beraber dörtgen yapılı ve sağlam sırtlı, orta boylu, kokuyla iz süren tazılardır. İlk olarak 19. yüzyılda, Alman tazılar da dahil olmak üzere çeşitli tazılardan üretilen bu ırk, tam bir Norveç ırkıdır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sevecen / İtaatkar / Sadık
Önemli bilgiler
Eğitim erken başlamalıdır
Dış mekana ihtiyaç duyar
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