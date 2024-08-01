CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Hygen Hound

Norveçliler, ırkın saflığını korumaya büyük özen gösterir. Yetiştirme koşulları, Hygen Tazısının ülkedeki av çevrelerinin aradığı tüm özellikleri korumasını sağlamak üzere çok katıdır.
Hygen Hound adult black and white

Hygen Hound hakkında

Hygen Tazıları, özellikle çok spesifik koşullar için üretildikleri Norveç'in dışında yaygın değildir.

Hygen Tazıları, katı ve sıkı olmakla beraber dörtgen yapılı ve sağlam sırtlı, orta boylu, kokuyla iz süren tazılardır. İlk olarak 19. yüzyılda, Alman tazılar da dahil olmak üzere çeşitli tazılardan üretilen bu ırk, tam bir Norveç ırkıdır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Norveç
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sevecen / İtaatkar / Sadık

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Eğitim erken başlamalıdır
Dış mekana ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın