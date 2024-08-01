İbiza Tazısı
İbiza Tazısı Hakkında
ağırlıklı olarak gündüz ve gece tavşan avlamak için kullanılır. Görme yerine işitme duyuları ile birleştirdikleri mükemmel koku alma duyuları sayesinde, yoğun bitki örtüsü altında bile tavşanların izini çok kolay sürerler.
Çevikliği ve zekiliğiyle özellikle de sürüden tavşan yakalamada ustadır. Ayrıca, yaban tavşanı ve büyük av hayvanı avlamak için de kullanılırlar. İyi bir retriever ırkıdır. Erkekler birlikte hareket etmekten çok birbirleriyle kavga ettikleri için sürüler tek bir erkeği olan dişilerden oluşturulmalıdır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Dikkatli / Özgür Ruhlu / Sadık / Sessiz / Sosyal
Önemli bilgiler
Çok az bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
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