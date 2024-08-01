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İbiza Tazısı

İbiza Tazısı, hareketsiz durumdan bile çok yükseğe sıçrama becerisiyle ünlüdür. Ayrıca tırmanabildikleri de görülmüştür, bu yüzden kaçmamaları için çok yüksek çit kullanmanız gerekir.
Ibizan Podenco adult black and white

İbiza Tazısı Hakkında

ağırlıklı olarak gündüz ve gece tavşan avlamak için kullanılır. Görme yerine işitme duyuları ile birleştirdikleri mükemmel koku alma duyuları sayesinde, yoğun bitki örtüsü altında bile tavşanların izini çok kolay sürerler.

Çevikliği ve zekiliğiyle özellikle de sürüden tavşan yakalamada ustadır. Ayrıca, yaban tavşanı ve büyük av hayvanı avlamak için de kullanılırlar. İyi bir retriever ırkıdır. Erkekler birlikte hareket etmekten çok birbirleriyle kavga ettikleri için sürüler tek bir erkeği olan dişilerden oluşturulmalıdır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İspanya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Dikkatli / Özgür Ruhlu / Sadık / Sessiz / Sosyal

Önemli bilgiler

Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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