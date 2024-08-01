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İzlanda Çoban Köpeği

İzlanda Çoban Köpekleri havlayan sağlam, çevik çoban köpekleridir. Havlıyor olmaları onları merada veya bayırlarda koyunların güdülmesi ve otlatılması ile kayıp koyunların bulunması için çok uygun hale getirir.
Icelandic Sheepdog adult in black and white

İzlanda Çoban Köpeği hakkında

İzlanda Çoban Köpeği doğal olarak çok dikkatlidir ve ziyaretçileri her zaman coşkuyla karşılar. Bu neşeli, arkadaş canlısı, oyuncu köpekler meraklı ve korkusuzdur.

Sayılarının düşük olmasına rağmen, ırkın popülerliği son yıllarda artmıştır. İzlanda Çoban Köpekleri uysal, zeki, mutlu bir ifadeye ve tipik özgüvenli ve neşeli bir kişiliğe sahiptir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İzlanda
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Girişken / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Sadık / Özgüvenli / Neşeli / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Eğitimden hoşlanır
Orta seviyede bakım gerektirir

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