İzlanda Çoban Köpeği
İzlanda Çoban Köpekleri havlayan sağlam, çevik çoban köpekleridir. Havlıyor olmaları onları merada veya bayırlarda koyunların güdülmesi ve otlatılması ile kayıp koyunların bulunması için çok uygun hale getirir.
İzlanda Çoban Köpeği hakkında
İzlanda Çoban Köpeği doğal olarak çok dikkatlidir ve ziyaretçileri her zaman coşkuyla karşılar. Bu neşeli, arkadaş canlısı, oyuncu köpekler meraklı ve korkusuzdur.
Sayılarının düşük olmasına rağmen, ırkın popülerliği son yıllarda artmıştır. İzlanda Çoban Köpekleri uysal, zeki, mutlu bir ifadeye ve tipik özgüvenli ve neşeli bir kişiliğe sahiptir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Sayılarının düşük olmasına rağmen, ırkın popülerliği son yıllarda artmıştır. İzlanda Çoban Köpekleri uysal, zeki, mutlu bir ifadeye ve tipik özgüvenli ve neşeli bir kişiliğe sahiptir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: İzlanda
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Girişken / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Sadık / Özgüvenli / Neşeli / Dayanıklı
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Girişken / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Sadık / Özgüvenli / Neşeli / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Eğitimden hoşlanır
Orta seviyede bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Orta seviyede bakım gerektirir
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