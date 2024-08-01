İzlanda Çoban Köpeği doğal olarak çok dikkatlidir ve ziyaretçileri her zaman coşkuyla karşılar. Bu neşeli, arkadaş canlısı, oyuncu köpekler meraklı ve korkusuzdur.

Sayılarının düşük olmasına rağmen, ırkın popülerliği son yıllarda artmıştır. İzlanda Çoban Köpekleri uysal, zeki, mutlu bir ifadeye ve tipik özgüvenli ve neşeli bir kişiliğe sahiptir.