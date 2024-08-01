Dayanıklılık, güç ile birlikte temel bir özelliktir. Nispeten zarif ve parlak olan İrlanda Terrier, hızlı hareket ediyor görünür. Bunlar, ne istenirse yerine getirebilecek çalışkan köpeklerdir: Çiftlik köpeği, refakatçi, bekçi köpeği, av köpeği olarak öne çıkar.

İrlanda Terrier kavgacı olarak ün kazansa da bu ünü hak etmez. Gerektiğinde acımasız olabilen bu köpeklerin eğitimi kolay olup uysal refakatçilerdir. Eskiden haklarında söylenen "fakirin gözcüsü, çiftçinin dostu ve beyefendilerin gözdesi" ifadesini haklı çıkarırlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler