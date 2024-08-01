İrlanda Terrier
İrlanda Terrier hakkında
Dayanıklılık, güç ile birlikte temel bir özelliktir. Nispeten zarif ve parlak olan İrlanda Terrier, hızlı hareket ediyor görünür. Bunlar, ne istenirse yerine getirebilecek çalışkan köpeklerdir: Çiftlik köpeği, refakatçi, bekçi köpeği, av köpeği olarak öne çıkar.
İrlanda Terrier kavgacı olarak ün kazansa da bu ünü hak etmez. Gerektiğinde acımasız olabilen bu köpeklerin eğitimi kolay olup uysal refakatçilerdir. Eskiden haklarında söylenen "fakirin gözcüsü, çiftçinin dostu ve beyefendilerin gözdesi" ifadesini haklı çıkarırlar.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-16 yıl
Zeki / Özgüvenli / Neşeli / Oyuncu / Sadık / Soğukkanlı / Sevecen
Önemli bilgiler
Harika bir aile köpeği olur
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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