İrlanda Su Spanieli için, çok mesafe kat edilmesi gereken durumlarda bile, genellikle işaret ederek ve kayıp av hayvanını kendi isteğiyle bularak çoğu keşif ve avlanma şekline uyum sağlamak çok kolaydır. Yapıları ve doğaları onları su av hayvanlarının avlanmasında tercih edilen geleneksel köpek yapar.

Sevecen, oyuncu ve farklı bir "mizah anlayışı" olan iyi aile köpekleridirler ve evde olan biten her şeye kendilerini dahil etmek isterler. Bununla birlikte, genellikle yabancılara karşı çekingendirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler