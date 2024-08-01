İrlanda Su Spanieli
İrlanda Su Spanieli hakkında
İrlanda Su Spanieli için, çok mesafe kat edilmesi gereken durumlarda bile, genellikle işaret ederek ve kayıp av hayvanını kendi isteğiyle bularak çoğu keşif ve avlanma şekline uyum sağlamak çok kolaydır. Yapıları ve doğaları onları su av hayvanlarının avlanmasında tercih edilen geleneksel köpek yapar.
Sevecen, oyuncu ve farklı bir "mizah anlayışı" olan iyi aile köpekleridirler ve evde olan biten her şeye kendilerini dahil etmek isterler. Bununla birlikte, genellikle yabancılara karşı çekingendirler.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Zeki / Dayanıklı / Özgüvenli / Hevesli / Sadık / Oyuncu
Önemli bilgiler
Orta seviyede eğitime ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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