İrlanda Kurt Köpeği
İrlanda Kurt Köpeği hakkında
Bu köpekler, 17. yüzyılın sonlarına kadar İrlanda'da kurt ve geyik avlamak için kullanılmıştır. Günümüzde refakatçi köpekler olarak bilinirler. Danua kadar ağır veya iri yapılı olmamalarına rağmen İrlanda Kurt Köpekleri yine de çok büyük, kaslı ve heybetlidir.
İrlanda Kurt Köpekleri, birlikte yaşadığı aileyi tüm tehditlere karşı korumaya hazır olan iyi koruma köpekleridir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 8-10 yıl
Arkadaş canlısı / Uysal / Zeki / Sadık / Sessiz / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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