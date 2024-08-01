CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

İrlanda Kurt Köpeği

İrlanda Kurt Köpeği, başlangıçta kurt avlamak için yetiştirilmesine rağmen oldukça uysal bir refakatçi köpek ırkıdır.
Irish Wolfhound adult in black and white

İrlanda Kurt Köpeği hakkında

Bu köpekler, 17. yüzyılın sonlarına kadar İrlanda'da kurt ve geyik avlamak için kullanılmıştır. Günümüzde refakatçi köpekler olarak bilinirler. Danua kadar ağır veya iri yapılı olmamalarına rağmen İrlanda Kurt Köpekleri yine de çok büyük, kaslı ve heybetlidir.

İrlanda Kurt Köpekleri, birlikte yaşadığı aileyi tüm tehditlere karşı korumaya hazır olan iyi koruma köpekleridir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İrlanda
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 8-10 yıl
Arkadaş canlısı / Uysal / Zeki / Sadık / Sessiz / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Harika bir koruma köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın