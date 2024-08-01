İrlanda Kurt Köpeği

Bu köpekler, 17. yüzyılın sonlarına kadar İrlanda'da kurt ve geyik avlamak için kullanılmıştır. Günümüzde refakatçi köpekler olarak bilinirler. Danua kadar ağır veya iri yapılı olmamalarına rağmen İrlanda Kurt Köpekleri yine de çok büyük, kaslı ve heybetlidir.

İrlanda Kurt Köpekleri, birlikte yaşadığı aileyi tüm tehditlere karşı korumaya hazır olan iyi koruma köpekleridir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler