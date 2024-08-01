İtalyan Kısa Tüylü Tazı
İtalyan Kısa Tüylü Tazı hakkında
İtalyan Kısa Tüylü Tazı, çok çeşitli arazi türlerine iyi adapte olmuştur. Tek başlarına veya grup halinde coşkuyla çalışan, çok hızlı koşan oldukça dayanıklı hayvanlardır. Cesur İtalyan Kısa Tüylü Tazının nazik bir ifadesi ve çok hoş bir sesi vardır.
Bu köpekler, Finike tüccarları tarafından İtalya da dahil olmak üzere Akdeniz kıyılarına getirilen antik Mısır'daki ilkel tazıların soyundan gelmektedir. Bir çok firavunun yanında İtalyan Kısa Tüylü Tazıya oldukça benzeyen pek çok tazı tasviri bulunmaktadır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-14 yıl
Dayanıklı / Hevesli / Uysal / Sevecen
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Avlanmayı sever
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