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İtalyan Kısa Tüylü Tazı

İtalya'ya ithal edilen ilkel tazılar - Greyhound'larla karıştırılmamalıdır - asırlarca değişmeden kalmış olan İtalyan Kısa Tüylü Tazının atalarıdır.
Italian Short-Haired Segugio adult black and white

İtalyan Kısa Tüylü Tazı hakkında

İtalyan Kısa Tüylü Tazı, çok çeşitli arazi türlerine iyi adapte olmuştur. Tek başlarına veya grup halinde coşkuyla çalışan, çok hızlı koşan oldukça dayanıklı hayvanlardır. Cesur İtalyan Kısa Tüylü Tazının nazik bir ifadesi ve çok hoş bir sesi vardır.

Bu köpekler, Finike tüccarları tarafından İtalya da dahil olmak üzere Akdeniz kıyılarına getirilen antik Mısır'daki ilkel tazıların soyundan gelmektedir. Bir çok firavunun yanında İtalyan Kısa Tüylü Tazıya oldukça benzeyen pek çok tazı tasviri bulunmaktadır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İtalya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-14 yıl
Dayanıklı / Hevesli / Uysal / Sevecen

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
Avlanmayı sever
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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