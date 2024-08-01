Alman Av Terrieri
Alman Av Terrieri Hakkında
Alman Av Terrieri çalışma açısından mükemmel bir terrier ırkıdır. Günümüzde daha çok avcılar tarafından yetiştirilen bu çok yönlü köpekler, özellikle yer altında avlanma ve temizlik için uygundur.
Cesur, gayretli ve azimli, hayat dolu ve güvenilirdir. Küçük ve orantılı ölçülere sahip olan Alman Av Terrieri, saldırgan ve ürkek olmaktan uzak, sosyal ve itaatkâr bir köpektir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Girişken / Kararlı / Sadık / Sevecen
Önemli bilgiler
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Çok az bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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