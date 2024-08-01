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Alman Av Terrieri

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir grup avcı, büyük Fox Terrier Club'dan ayrılarak yer altında avlanmada uzmanlaşmış kahverengi siyah bir av köpeği olan Alman Av Terrieri yetiştirmek üzere yola çıktı.
German Hunting Terrier adult black and white

Alman Av Terrieri Hakkında

Alman Av Terrieri çalışma açısından mükemmel bir terrier ırkıdır. Günümüzde daha çok avcılar tarafından yetiştirilen bu çok yönlü köpekler, özellikle yer altında avlanma ve temizlik için uygundur.

Cesur, gayretli ve azimli, hayat dolu ve güvenilirdir. Küçük ve orantılı ölçülere sahip olan Alman Av Terrieri, saldırgan ve ürkek olmaktan uzak, sosyal ve itaatkâr bir köpektir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Girişken / Kararlı / Sadık / Sevecen

Önemli bilgiler

Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Çok az bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

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