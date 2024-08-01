Alman Av Terrieri çalışma açısından mükemmel bir terrier ırkıdır. Günümüzde daha çok avcılar tarafından yetiştirilen bu çok yönlü köpekler, özellikle yer altında avlanma ve temizlik için uygundur.

Cesur, gayretli ve azimli, hayat dolu ve güvenilirdir. Küçük ve orantılı ölçülere sahip olan Alman Av Terrieri, saldırgan ve ürkek olmaktan uzak, sosyal ve itaatkâr bir köpektir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler