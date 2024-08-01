Japon Terrier
Japon Terrier hakkında
Japon Terrier'ler hareketli, keskin zekalı ve mutlu köpeklerdir. Uyum sağlama yeteneği ve büyük şefkati bu ırkın en önde gelen iki özelliğidir. Biçimli ve kompakt bir siluete sahip, küçük boyutlu ve akıllı görünen bir köpektir.
Bir hayli kısa olan tüylerinin uzunluğu yaklaşık 2 mm'dir. Çok gürültücü olmayan bu hassas köpekler hem yetişkinlerle hem de çocuklarla birlikte olmayı sever. Japon aileleri tarafından neden bu kadar sevildiklerini anlamak hiç de zor değildir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 9-12 yıl
Dikkatli / Arkadaş canlısı / Neşeli
Önemli bilgiler
Orta derecede egzersize ihtiyaç duyar
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Sağlıklı yaşam
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