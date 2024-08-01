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Japon Terrier

Japon Terrier'ler, II. Dünya Savaşı sonrasına kadar vatanlarında popüler değildi. Aileler çok az bakım gerektiren küçük bir köpek istediklerinden şehirlerdeki talep ciddi ölçüde büyüdü.
Japanese Terrier adult in black and white

Japon Terrier hakkında

Japon Terrier'ler hareketli, keskin zekalı ve mutlu köpeklerdir. Uyum sağlama yeteneği ve büyük şefkati bu ırkın en önde gelen iki özelliğidir. Biçimli ve kompakt bir siluete sahip, küçük boyutlu ve akıllı görünen bir köpektir.

Bir hayli kısa olan tüylerinin uzunluğu yaklaşık 2 mm'dir. Çok gürültücü olmayan bu hassas köpekler hem yetişkinlerle hem de çocuklarla birlikte olmayı sever. Japon aileleri tarafından neden bu kadar sevildiklerini anlamak hiç de zor değildir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Japonya
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 9-12 yıl
Dikkatli / Arkadaş canlısı / Neşeli

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Orta derecede egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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