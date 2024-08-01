Kai, algıları keskin ve oldukça dikkatli bir köpektir. Geleneksel olarak av köpeği olan Kai, insan ailesiyle güçlü bir bağ kuran ve çok çabuk öğrenme yeteneğiyle herkesle mükemmel arkadaş olan bir köpektir.

Sürü oluşturmaya olan güçlü eğilimi, ırkın saf kalmasının nedenlerinden biri olarak görülür. Gri kahve kürkü ayırt edici özelliklerinden biridir. Kai ırkı 1934 yılında koruma altına alınarak Tabiat Varlığı ilan edilmiştir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler