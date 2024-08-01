Kai
Kai Hakkında
Kai, algıları keskin ve oldukça dikkatli bir köpektir. Geleneksel olarak av köpeği olan Kai, insan ailesiyle güçlü bir bağ kuran ve çok çabuk öğrenme yeteneğiyle herkesle mükemmel arkadaş olan bir köpektir.
Sürü oluşturmaya olan güçlü eğilimi, ırkın saf kalmasının nedenlerinden biri olarak görülür. Gri kahve kürkü ayırt edici özelliklerinden biridir. Kai ırkı 1934 yılında koruma altına alınarak Tabiat Varlığı ilan edilmiştir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Beklenen ortalama yaşam süresi: 14-16 yıl
Dikkatli / Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Zeki / Sadık / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın