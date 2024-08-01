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Kai

Kai, Japonya'nın dağlık bölgelerinde yaşayan diğer köpeklerin tipik özelliklerini taşır: güçlü bacaklar ve özellikle de iyi gelişmiş dizler.
Kai adult black and white

Kai Hakkında

Kai, algıları keskin ve oldukça dikkatli bir köpektir. Geleneksel olarak av köpeği olan Kai, insan ailesiyle güçlü bir bağ kuran ve çok çabuk öğrenme yeteneğiyle herkesle mükemmel arkadaş olan bir köpektir.

Sürü oluşturmaya olan güçlü eğilimi, ırkın saf kalmasının nedenlerinden biri olarak görülür. Gri kahve kürkü ayırt edici özelliklerinden biridir. Kai ırkı 1934 yılında koruma altına alınarak Tabiat Varlığı ilan edilmiştir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 14-16 yıl
Dikkatli / Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Zeki / Sadık / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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