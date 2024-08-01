Çevik ve korkusuz Karelya, anayurdu olan Finlandiya'da ulusal hazine sayılır. Adından anlaşılacağı gibi Karelya, ayı gibi büyük ve saldırgan hayvanları avlamak için kullanılmıştır.

Buna karşın sahiplerine sadık ve sahibinin ailesini korumaya yatkın çekingen ve sessiz bir köpek ırkıdır. Bu köpekler, iyi av süren köpeklere nasıl bakılacağını iyi bilen deneyimli sahipler için çok uygundur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler