Karelya
Karelya Hakkında
Çevik ve korkusuz Karelya, anayurdu olan Finlandiya'da ulusal hazine sayılır. Adından anlaşılacağı gibi Karelya, ayı gibi büyük ve saldırgan hayvanları avlamak için kullanılmıştır.
Buna karşın sahiplerine sadık ve sahibinin ailesini korumaya yatkın çekingen ve sessiz bir köpek ırkıdır. Bu köpekler, iyi av süren köpeklere nasıl bakılacağını iyi bilen deneyimli sahipler için çok uygundur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Dayanıklı / Hevesli / Özgür Ruhlu / Soğukkanlı / Özgüvenli / Çekingen
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Harika bir koruma köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın