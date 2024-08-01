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Karelya

Karelya ırkı özgüvenli, cesur ve çok keskin duyulara sahip mükemmel avcılardır.
Karelian Bear Dog adult black and white

Karelya Hakkında

Çevik ve korkusuz Karelya, anayurdu olan Finlandiya'da ulusal hazine sayılır. Adından anlaşılacağı gibi Karelya, ayı gibi büyük ve saldırgan hayvanları avlamak için kullanılmıştır.

Buna karşın sahiplerine sadık ve sahibinin ailesini korumaya yatkın çekingen ve sessiz bir köpek ırkıdır. Bu köpekler, iyi av süren köpeklere nasıl bakılacağını iyi bilen deneyimli sahipler için çok uygundur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Finlandiya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Dayanıklı / Hevesli / Özgür Ruhlu / Soğukkanlı / Özgüvenli / Çekingen

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Harika bir koruma köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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