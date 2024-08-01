Karst Çoban Köpeği

Karst Çoban Köpekleri harika çoban ve bekçilerdir. Günümüzde koruma ve savunma amacıyla kullanılmakla birlikte, çoğu aile köpeğidir. Ancak doğuştan gelen çobanlık güdülerini sürdürürler. Bu orta boylu köpekler uyumlu ve sağlamdır, kasları iyi gelişmiş olup güçlü yapılıdır.

İyi karakterleri, cesaret ve atılganlıklarıyla ünlü Karst Çoban Köpekleri, sahiplerine çok düşkün ve kısmen neşeli köpeklerdir. Bekçi köpekleri olarak kandırılamazlar. Yabancılara güvenmeyen ancak halinden memnun ve itaatkar refakatçi köpekler olan bu ırk, güçlü bireysellik hissini korur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler