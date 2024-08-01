Karst Çoban Köpeği
Karst Çoban Köpeği hakkında
Karst Çoban Köpekleri harika çoban ve bekçilerdir. Günümüzde koruma ve savunma amacıyla kullanılmakla birlikte, çoğu aile köpeğidir. Ancak doğuştan gelen çobanlık güdülerini sürdürürler. Bu orta boylu köpekler uyumlu ve sağlamdır, kasları iyi gelişmiş olup güçlü yapılıdır.
İyi karakterleri, cesaret ve atılganlıklarıyla ünlü Karst Çoban Köpekleri, sahiplerine çok düşkün ve kısmen neşeli köpeklerdir. Bekçi köpekleri olarak kandırılamazlar. Yabancılara güvenmeyen ancak halinden memnun ve itaatkar refakatçi köpekler olan bu ırk, güçlü bireysellik hissini korur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-12 yıl
Özgüvenli / Özgür Ruhlu / Soğukkanlı / İtaatkar
Önemli bilgiler
Çok az bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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