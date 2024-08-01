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Karst Çoban Köpeği

Karst Çoban Köpekleri, heybetli yapılarına rağmen uyumlu, esnek ve hareketleri iyi koordinasyon sergileyen bir ırktır. Tercih ettiği yürüyüş biçimi olan koşu halindeyken en zarif haline bürünür.
Karst Shepherd Dog adult black and white

Karst Çoban Köpeği hakkında

Karst Çoban Köpekleri harika çoban ve bekçilerdir. Günümüzde koruma ve savunma amacıyla kullanılmakla birlikte, çoğu aile köpeğidir. Ancak doğuştan gelen çobanlık güdülerini sürdürürler. Bu orta boylu köpekler uyumlu ve sağlamdır, kasları iyi gelişmiş olup güçlü yapılıdır.

İyi karakterleri, cesaret ve atılganlıklarıyla ünlü Karst Çoban Köpekleri, sahiplerine çok düşkün ve kısmen neşeli köpeklerdir. Bekçi köpekleri olarak kandırılamazlar. Yabancılara güvenmeyen ancak halinden memnun ve itaatkar refakatçi köpekler olan bu ırk, güçlü bireysellik hissini korur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Slovenya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-12 yıl
Özgüvenli / Özgür Ruhlu / Soğukkanlı / İtaatkar

Önemli bilgiler

Harika bir koruma köpeği olur
Çok az bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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