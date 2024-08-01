Kishular orta büyüklükte, orantılı, dikkat çekici dayanıklılığı olan çok kaslı köpeklerdir. Bu asil, onurlu, doğal köpekler sadık, uysal ve dikkatlidir. Kulakları dikili, kuyrukları kıvrık ya da orak şeklindedir. Kısa, sağlam ve kemiklidirler.

Halihazırda, bu ırkın beyaz tüylüsü de vardır ve en popüler renk olarak görülmektedir. Bir zamanlar geyik avlamak için de kullanılmış olan bu köpekler, günümüzde daha çok yaban domuzu avlamak için kullanılır. Irk, yetiştirildiği bölgenin adını almıştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler