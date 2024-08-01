CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Kishu

Bu ırkı yaratmanın amacı, temiz ve eğitilmesi kolay olan, bilinen avcılık özelliklerine sahip bir Japon köpeği üretmektir.
Kishu adult black and white

Kishu hakkında

Kishular orta büyüklükte, orantılı, dikkat çekici dayanıklılığı olan çok kaslı köpeklerdir. Bu asil, onurlu, doğal köpekler sadık, uysal ve dikkatlidir. Kulakları dikili, kuyrukları kıvrık ya da orak şeklindedir. Kısa, sağlam ve kemiklidirler.

Halihazırda, bu ırkın beyaz tüylüsü de vardır ve en popüler renk olarak görülmektedir. Bir zamanlar geyik avlamak için de kullanılmış olan bu köpekler, günümüzde daha çok yaban domuzu avlamak için kullanılır. Irk, yetiştirildiği bölgenin adını almıştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Japonya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-13 yıl
Dikkatli / Sadık / Sakin

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Eğitim erken başlamalıdır

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın