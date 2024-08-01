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Kooikerhondje

Bu olağanüstü su köpeği, neredeyse tamamen yok olmasına rağmen 17. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişi olan eski bir ırktır.
Kooikerhondje adult in black and white

Kooikerhondje hakkında

Kooikerhondje'ler, bugün hala ördek avında kullanılan çok enerjik bir spor köpeğidir. Kuş tüyünü andıran, canlı ve parlak kürkleri vardır.

Neşeli ama gürültücü olmayan bu Spaniel'ler yaşadıkları insanlara oldukça bağlıdır. Sosyal, nazik ve sürekli dikkatli olmaları önemli özellikleridir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Hollanda
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sakin / Neşeli / Çevik / Özgüvenli / Sevecen / Dikkatli / Sessiz / Sadık / Arkadaş canlısı / Çalışkan

 

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar

 
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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