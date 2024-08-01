Kooikerhondje
Kooikerhondje hakkında
Kooikerhondje'ler, bugün hala ördek avında kullanılan çok enerjik bir spor köpeğidir. Kuş tüyünü andıran, canlı ve parlak kürkleri vardır.
Neşeli ama gürültücü olmayan bu Spaniel'ler yaşadıkları insanlara oldukça bağlıdır. Sosyal, nazik ve sürekli dikkatli olmaları önemli özellikleridir.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Hollanda
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sakin / Neşeli / Çevik / Özgüvenli / Sevecen / Dikkatli / Sessiz / Sadık / Arkadaş canlısı / Çalışkan
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
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Sağlıklı yaşam
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