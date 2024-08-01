Kromfohrländer
Kromfohrländer hakkında
Kromfohrländer'ler, eğitilmesi kolay, koşullara hızlı bir şekilde adapte olan fakat yabancılara biraz mesafeleri olan aile ve refakat köpekleridir.
Kürk tipine göre ayırt edilen iki çeşidi vardır: sert veya yumuşak kürk.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-15 yıl
Dikkatli / Zeki / Soğukkanlı / Uyumlu / Sakin
Önemli bilgiler
Harika bir aile köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir
Orta derecede egzersize ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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