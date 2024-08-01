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Kromfohrländer

Bir İngiliz Terrieri ve bir Fransız tazısının melezi olan bu köpek Almanya dışında nadir bir ırktır. Almanya'da ise her yıl yaklaşık 200 ila 250 yavru doğmaktadır.
Kromfohrländer adult black and white

Kromfohrländer hakkında

Kromfohrländer'ler, eğitilmesi kolay, koşullara hızlı bir şekilde adapte olan fakat yabancılara biraz mesafeleri olan aile ve refakat köpekleridir.

Kürk tipine göre ayırt edilen iki çeşidi vardır: sert veya yumuşak kürk.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-15 yıl
Dikkatli / Zeki / Soğukkanlı / Uyumlu / Sakin

Önemli bilgiler

Harika bir aile köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir
Orta derecede egzersize ihtiyaç duyar

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

 
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