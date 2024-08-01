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Lakeland Terrier

Lakeland Terrierler; gözlemci, akıllı, çalışkan, neşeli ve arkadaş canlısı dostlardır.
Lakeland Terrier adult black and white

Lakeland Terrier hakkında

Kendine güvenen ve cesur olup keskin bir ifade taşıyan bu sıkı köpekler çok hızlı hareket eder. Lake District'in dik ve kayalık arazisinde tazı sürüleriyle birlikte koşmak için yetiştirilen Lakeland Terrier, ayağı yere çok sağlam basan, çevik ve dayanıklı bir köpektir.

Lakeland Terrierlerin en yaygın rengi siyah ve kahverengi olsa da sadece siyah renkte olan bir cinsi de vardır. Britanya'da artık görülmemekle birlikte İskandinav yetiştiriciler onu popülasyona tekrar kattı.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-16 yıl
Zeki / Soğukkanlı / Özgüvenli / Hevesli / Arkadaş canlısı

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Bahçeli ortam, şart değildir
Orta seviyede eğitime ihtiyaç duyar

 
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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