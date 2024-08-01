Lakeland Terrier
Lakeland Terrier hakkında
Kendine güvenen ve cesur olup keskin bir ifade taşıyan bu sıkı köpekler çok hızlı hareket eder. Lake District'in dik ve kayalık arazisinde tazı sürüleriyle birlikte koşmak için yetiştirilen Lakeland Terrier, ayağı yere çok sağlam basan, çevik ve dayanıklı bir köpektir.
Lakeland Terrierlerin en yaygın rengi siyah ve kahverengi olsa da sadece siyah renkte olan bir cinsi de vardır. Britanya'da artık görülmemekle birlikte İskandinav yetiştiriciler onu popülasyona tekrar kattı.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-16 yıl
Zeki / Soğukkanlı / Özgüvenli / Hevesli / Arkadaş canlısı
Önemli bilgiler
Çok bakım gerektirir
Bahçeli ortam, şart değildir
Orta seviyede eğitime ihtiyaç duyar
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