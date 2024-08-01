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Landseer

Kedi benzeri ayaklara sahip olan Landseer, ayak parmaklarının perdeli olması sayesinde suda çok iyi yüzer.
Landseer adult black and white

Landseer Hakkında

Landseer orantılı ölçülere sahip, büyük bir köpek ırkıdır. Bacakları, kuzenleri olan Black Newfoundland'a göre daha uzundur.

Doğal olarak korumacı olan Landseer'in, tereddüt etmeden ailenin çocuklarına bakıcılık yapacağı ve ailesini her türden tehdide karşı koruyacağı bilinmektedir. Bu özelliği nedeniyle aynı zamanda harika bir bekçi köpeğidir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 9-11 yıl
Soğukkanlı

 

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Çok fazla alana ihtiyaç duyar
Harika bir koruma köpeği olur

 
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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Sağlıklı yaşam

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