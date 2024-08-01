Landseer
Landseer Hakkında
Landseer orantılı ölçülere sahip, büyük bir köpek ırkıdır. Bacakları, kuzenleri olan Black Newfoundland'a göre daha uzundur.
Doğal olarak korumacı olan Landseer'in, tereddüt etmeden ailenin çocuklarına bakıcılık yapacağı ve ailesini her türden tehdide karşı koruyacağı bilinmektedir. Bu özelliği nedeniyle aynı zamanda harika bir bekçi köpeğidir.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: İri (45 kg ve üzeri)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 9-11 yıl
Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok fazla alana ihtiyaç duyar
Harika bir koruma köpeği olur
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