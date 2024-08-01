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Laponya Çoban Köpeği

Safkan soylar, gen havuzunu gelecekte korumak üzere Laponya'da üretilmeye devam etmektedir. Bu, diğer köpek üretim kulüplerine ilham verecek orijinal bir fikirdir.
Lapponian Herder adult black and white

Laponya Çoban Köpeği hakkında

Laponya Çoban Köpekleri, özünde çalışkan köpeklerdir. Bu itaatkar, sakin ve arkadaş canlısı köpekler, enerjisi ve hevesiyle beğeni toplar. Avlanırken özgürce havlarlar.

Çoban kökeni ve dinamizmi sayesinde eğitimi kolay olup insanlara yakındır. Bu, onları farklı spor disiplinlerine çok uygun hale getirir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Finlandiya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sakin / Arkadaş canlısı / Neşeli / Uysal

Önemli bilgiler

Harika bir spor köpeği olur
Eğitimden hoşlanır
Orta seviyede bakım gerektirir

 
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

 
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