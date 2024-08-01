Laponya Çoban Köpeği
Laponya Çoban Köpeği hakkında
Laponya Çoban Köpekleri, özünde çalışkan köpeklerdir. Bu itaatkar, sakin ve arkadaş canlısı köpekler, enerjisi ve hevesiyle beğeni toplar. Avlanırken özgürce havlarlar.
Çoban kökeni ve dinamizmi sayesinde eğitimi kolay olup insanlara yakındır. Bu, onları farklı spor disiplinlerine çok uygun hale getirir.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Finlandiya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Sakin / Arkadaş canlısı / Neşeli / Uysal
Önemli bilgiler
Harika bir spor köpeği olur
Eğitimden hoşlanır
Orta seviyede bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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