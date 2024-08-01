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Büyük Münsterländer

Büyük Münsterländer'ler kuvvetli ve oldukça kaslı bir yapıya sahip Pointer'lerdir, genellikle haylaz görünen, ancak asil köpeklerdir.
Large Munsterlander adult in black and white

Büyük Münsterländer hakkında

Her şeyden önce uysal, kolay öğrenen ve özellikle atıştan sonra sergilediği yetenekleri ile kendini kanıtlamış av köpekleridir. Ürkek değil, hareketli bir yapıya sahiptirler.

Büyük Münsterländer Kulübü, İngiliz kanına sahip oldukları düşünüldüğü için siyah ve beyaz köpeklerin Uzun Tüylü Alman Pointeri Kulübü'nden çıkarılmasının ardından 1919'da kurulmuştur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-13 yıl
Dikkatli / Özgüvenli / Özgür Ruhlu / Arkadaş canlısı / Zeki / Sadık / Sessiz / İtaatkar / Soğukkanlı / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Eğitimden hoşlanır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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