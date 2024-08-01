Büyük Münsterländer
Büyük Münsterländer hakkında
Her şeyden önce uysal, kolay öğrenen ve özellikle atıştan sonra sergilediği yetenekleri ile kendini kanıtlamış av köpekleridir. Ürkek değil, hareketli bir yapıya sahiptirler.
Büyük Münsterländer Kulübü, İngiliz kanına sahip oldukları düşünüldüğü için siyah ve beyaz köpeklerin Uzun Tüylü Alman Pointeri Kulübü'nden çıkarılmasının ardından 1919'da kurulmuştur.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Almanya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-13 yıl
Dikkatli / Özgüvenli / Özgür Ruhlu / Arkadaş canlısı / Zeki / Sadık / Sessiz / İtaatkar / Soğukkanlı / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Eğitimden hoşlanır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
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