Löwchen
Löwchen hakkında
Löwchen köpekleri, insan arkadaşlarına karşı çok itaatkar ve sevecendir. Dikkatli ve algısı yüksek olan bu köpekler her koşulda rahattır. Ancak komut verildiğinde sakin ve tedbirlidir.
Açık ve sevecen bakışı ilgi ifade eder, adeta onlardan ne beklendiğini anlamaya çalışıyormuş gibi görünürler.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Dikkatli / Neşeli / Arkadaş canlısı / Uysal / Sessiz / Sakin / Sosyal / Dayanıklı / Kararlı
Önemli bilgiler
Harika bir koruma köpeği olur
Yoğun insan etkileşimine ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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