Löwchen köpekleri, insan arkadaşlarına karşı çok itaatkar ve sevecendir. Dikkatli ve algısı yüksek olan bu köpekler her koşulda rahattır. Ancak komut verildiğinde sakin ve tedbirlidir.

Açık ve sevecen bakışı ilgi ifade eder, adeta onlardan ne beklendiğini anlamaya çalışıyormuş gibi görünürler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler