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Löwchen

Fransa'da 13. yüzyılda inşa edilen Amiens Katedrali, adeta mermerden oyulmuş iki kusursuz türe sahiptir. Irkın karakteristik silueti, özellikle 15. yüzyılda dokunan halılarda yaygın görülür.
Lowchen - Little Lion Dog adult black and white

Löwchen hakkında

Löwchen köpekleri, insan arkadaşlarına karşı çok itaatkar ve sevecendir. Dikkatli ve algısı yüksek olan bu köpekler her koşulda rahattır. Ancak komut verildiğinde sakin ve tedbirlidir.

Açık ve sevecen bakışı ilgi ifade eder, adeta onlardan ne beklendiğini anlamaya çalışıyormuş gibi görünürler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Sevecen / Dikkatli / Neşeli / Arkadaş canlısı / Uysal / Sessiz / Sakin / Sosyal / Dayanıklı / Kararlı

Önemli bilgiler

Çok bakım gerektirir
Harika bir koruma köpeği olur
Yoğun insan etkileşimine ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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