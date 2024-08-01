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Manchester Terrier

Algıları keskin, dikkatli, neşeli ve enerjik olan bu zarif siyah ve kahverengi köpek çok sadık bir dosttur.
Manchester Terrier adult black and white

Manchester Terrier hakkında

Diğer Terrierlerin aksine, Manchester Terrier kent yaşamı için yetiştirilmiştir. Mükemmel bir avcı olmasına rağmen Manchester Terrier kovalamacaya olan aşkından dolayı özellikle çevik olmaya elverişlidir.

Manchester Terrier karakterli bir köpektir, çoğunlukla iyi huylu Terrierlerden biri olduğu düşünülür. Sadakati ve zekası onu harika bir dost ve yetenekli bir bekçi köpeği yapar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 14-16 yıl
Hevesli / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Neşeli / Sadık

Önemli bilgiler

Harika bir bekçi köpeği olur
Bahçeli ortam, şart değildir
Çok az bakım gerektirir

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

 
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