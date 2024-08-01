Diğer Terrierlerin aksine, Manchester Terrier kent yaşamı için yetiştirilmiştir. Mükemmel bir avcı olmasına rağmen Manchester Terrier kovalamacaya olan aşkından dolayı özellikle çevik olmaya elverişlidir.

Manchester Terrier karakterli bir köpektir, çoğunlukla iyi huylu Terrierlerden biri olduğu düşünülür. Sadakati ve zekası onu harika bir dost ve yetenekli bir bekçi köpeği yapar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler