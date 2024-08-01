Manchester Terrier
Manchester Terrier hakkında
Diğer Terrierlerin aksine, Manchester Terrier kent yaşamı için yetiştirilmiştir. Mükemmel bir avcı olmasına rağmen Manchester Terrier kovalamacaya olan aşkından dolayı özellikle çevik olmaya elverişlidir.
Manchester Terrier karakterli bir köpektir, çoğunlukla iyi huylu Terrierlerden biri olduğu düşünülür. Sadakati ve zekası onu harika bir dost ve yetenekli bir bekçi köpeği yapar.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 14-16 yıl
Hevesli / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Neşeli / Sadık
Önemli bilgiler
Harika bir bekçi köpeği olur
Bahçeli ortam, şart değildir
Çok az bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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