Abruzzo Mastif

Abruzzo Mastifler, büyük ve güçlü yapılı, sağlam ve biraz kaba görünüşlü ancak görkemli ve kendine özgü köpeklerdir.

Bu ırkın cesur bekçi köpekleri, ana işleri olan çiftlik hayvanlarının ve mülkün genel olarak korunması ve savunulmasında büyük cesarete, amaca ve muhakeme gücüne sahiptir. Abruzzo Mastifler, mağrur olmalarına rağmen insan dostlarına kendilerini adamış bir şekilde büyür.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler