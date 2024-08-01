Abruzzo Mastif
Abruzzo Mastif hakkında
Abruzzo Mastifler, büyük ve güçlü yapılı, sağlam ve biraz kaba görünüşlü ancak görkemli ve kendine özgü köpeklerdir.
Bu ırkın cesur bekçi köpekleri, ana işleri olan çiftlik hayvanlarının ve mülkün genel olarak korunması ve savunulmasında büyük cesarete, amaca ve muhakeme gücüne sahiptir. Abruzzo Mastifler, mağrur olmalarına rağmen insan dostlarına kendilerini adamış bir şekilde büyür.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: İtalya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Sevecen / Sakin / Zeki / Uysal
Önemli bilgiler
Çok az bakım gerektirir
Harika bir koruma köpeği olur
Eğitimden hoşlanır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
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Sağlıklı yaşam
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