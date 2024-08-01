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Abruzzo Mastif

Genel olarak, uzun gövdeli ve ağır olan bu köpekler hem oran hem de profil bakımından ahenkli bir ırktır.
Maremma and the Abbruzes Sheepdog adult black and white

Abruzzo Mastif hakkında

Abruzzo Mastifler, büyük ve güçlü yapılı, sağlam ve biraz kaba görünüşlü ancak görkemli ve kendine özgü köpeklerdir.

Bu ırkın cesur bekçi köpekleri, ana işleri olan çiftlik hayvanlarının ve mülkün genel olarak korunması ve savunulmasında büyük cesarete, amaca ve muhakeme gücüne sahiptir. Abruzzo Mastifler, mağrur olmalarına rağmen insan dostlarına kendilerini adamış bir şekilde büyür.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İtalya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Sevecen / Sakin / Zeki / Uysal

 

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Harika bir koruma köpeği olur
Eğitimden hoşlanır

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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