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Mudi

Mudilerden olağanüstü çalışkanlıkları ve neşeli, cesur, özenli, çalışkan, dikkatli ve misafirperver olarak tanımlanan mizaçları dolayısıyla övgüyle söz edilir.
Mudi adult in black and white

Mudi hakkında

Dikkat çekici derecede çevik olmanın yanı sıra gözetleme ve ikaz görevlerini yerine getiren bu köpekler narkotik maddeleri koklamada çok iyidirler.

Mudi'nin başında ve bacaklarında nispeten kısa, düz bir tüyler bulunurken, vücudunun geri kalanında daha uzun, dalgalı veya hafif kıvrılmış tüyler bulunur. Bu sevecen ırk evde sorunsuz bir şekilde bakılabilir. Sevimli aile köpekleridirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Macaristan
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-14 yıl
Sevecen / Girişken / Dikkatli / Özgüvenli / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / Soğukkanlı / Çevik

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar

 
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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