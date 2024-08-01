Mudi
Mudi hakkında
Dikkat çekici derecede çevik olmanın yanı sıra gözetleme ve ikaz görevlerini yerine getiren bu köpekler narkotik maddeleri koklamada çok iyidirler.
Mudi'nin başında ve bacaklarında nispeten kısa, düz bir tüyler bulunurken, vücudunun geri kalanında daha uzun, dalgalı veya hafif kıvrılmış tüyler bulunur. Bu sevecen ırk evde sorunsuz bir şekilde bakılabilir. Sevimli aile köpekleridirler.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Macaristan
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-14 yıl
Sevecen / Girişken / Dikkatli / Özgüvenli / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / Soğukkanlı / Çevik
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
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