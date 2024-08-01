Dikkat çekici derecede çevik olmanın yanı sıra gözetleme ve ikaz görevlerini yerine getiren bu köpekler narkotik maddeleri koklamada çok iyidirler.

Mudi'nin başında ve bacaklarında nispeten kısa, düz bir tüyler bulunurken, vücudunun geri kalanında daha uzun, dalgalı veya hafif kıvrılmış tüyler bulunur. Bu sevecen ırk evde sorunsuz bir şekilde bakılabilir. Sevimli aile köpekleridirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler