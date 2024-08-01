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Kuzey Spitzi

Kuzey Spitzi üst tarafı tamamen sabit olduğu halde güçlü arka ayaklarıyla hareket ederek arazinin büyük bir kısmını kapsayıp esnek ve düzenli bir şekilde eşkin veya tırıs gitmelidir.
Norrbottenspets adult black and white

Kuzey Spitzi hakkında

Bir av köpeği olarak Kuzey Spitzi özenli ve cesur olmalı, sevimli ve kendine güvenen, dikkatli, aktif bir hayvan izlenimi bırakmalıdır. Kuzey Spitzi asla gergin veya utangaç olmamalıdır.

Kürk fiyatları II. Dünya Savaşı'ndan sonra sert bir şekilde düştüğünde, Kuzey Spitzi'ne olan ilgi de azalmıştır. Irk ortadan kaybolmuş ve uzun yıllar boyunca hiç tescil edilmemiştir. Bu nedenle, Swedish Kennel Club (SKK) köpeğin soyunun tükendiğini ilan etmiştir. Ancak on yıl sonra, türünün özelliklerini taşıyan bazı örneklerin, Kuzey Bothnia'nın iç kısımlarında bulunan küçük çiftlik evlerinde evcil hayvan ve bekçi köpeği olarak yaşadığını bildiren bazı haberler çıkmıştır. Kendini bu işe adamış birkaç kişinin çalışmaları sayesinde bu eski tür av spitzi kurtarılmıştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-16 yıl
Sevecen / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Dayanıklı / Özgür Ruhlu / Zeki / Sadık / Özgüvenli

 

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Eğitimden hoşlanır

 
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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