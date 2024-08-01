Bir av köpeği olarak Kuzey Spitzi özenli ve cesur olmalı, sevimli ve kendine güvenen, dikkatli, aktif bir hayvan izlenimi bırakmalıdır. Kuzey Spitzi asla gergin veya utangaç olmamalıdır.

Kürk fiyatları II. Dünya Savaşı'ndan sonra sert bir şekilde düştüğünde, Kuzey Spitzi'ne olan ilgi de azalmıştır. Irk ortadan kaybolmuş ve uzun yıllar boyunca hiç tescil edilmemiştir. Bu nedenle, Swedish Kennel Club (SKK) köpeğin soyunun tükendiğini ilan etmiştir. Ancak on yıl sonra, türünün özelliklerini taşıyan bazı örneklerin, Kuzey Bothnia'nın iç kısımlarında bulunan küçük çiftlik evlerinde evcil hayvan ve bekçi köpeği olarak yaşadığını bildiren bazı haberler çıkmıştır. Kendini bu işe adamış birkaç kişinin çalışmaları sayesinde bu eski tür av spitzi kurtarılmıştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler