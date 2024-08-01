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Norveç Çoban Köpeği

Norveç Çoban Köpekleri muhteşem refakatçi köpeklerdir, şüphesiz ana vatanlarında yetiştirilme nedenleri de budur. Ancak farklı alanlarda kullanılmak üzere eğitilmeye uygundur ve bu sürece uyum sağlar.
Norwegian Buhund adult black and white

Norveç Çoban Köpeği hakkında

Cesur, enerjik ve arkadaş canlısı olan Norveç Çoban Köpekleri, ana vatanlarının dışında nadir görülür. Ana vatanlarında ise birlikte yaşamanın ve eğitiminin kolay olduğu muhteşem refakatçiler olarak ün salmışlardır. Bu tipik spitz cinsi köpekler, ortalamaya göre biraz daha küçük olup dörtgen yapılı bir ırktır. Düz ve sivri kulakları, dikkatli ve açık yürekli yüz ifadesini vurgular. Kuyruğunu arkasına sıkıca kıvırarak taşır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Norveç
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Dikkatli / Arkadaş canlısı / Özgüvenli / Zeki / Sadık / Sessiz / Soğukkanlı / Dayanıklı / Kararlı

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir

 
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

 
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