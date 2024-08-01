Norveç Çoban Köpeği

Cesur, enerjik ve arkadaş canlısı olan Norveç Çoban Köpekleri, ana vatanlarının dışında nadir görülür. Ana vatanlarında ise birlikte yaşamanın ve eğitiminin kolay olduğu muhteşem refakatçiler olarak ün salmışlardır. Bu tipik spitz cinsi köpekler, ortalamaya göre biraz daha küçük olup dörtgen yapılı bir ırktır. Düz ve sivri kulakları, dikkatli ve açık yürekli yüz ifadesini vurgular. Kuyruğunu arkasına sıkıca kıvırarak taşır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler