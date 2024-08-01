Norveç Çoban Köpeği
Norveç Çoban Köpeği hakkında
Cesur, enerjik ve arkadaş canlısı olan Norveç Çoban Köpekleri, ana vatanlarının dışında nadir görülür. Ana vatanlarında ise birlikte yaşamanın ve eğitiminin kolay olduğu muhteşem refakatçiler olarak ün salmışlardır. Bu tipik spitz cinsi köpekler, ortalamaya göre biraz daha küçük olup dörtgen yapılı bir ırktır. Düz ve sivri kulakları, dikkatli ve açık yürekli yüz ifadesini vurgular. Kuyruğunu arkasına sıkıca kıvırarak taşır.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Norveç
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Dikkatli / Arkadaş canlısı / Özgüvenli / Zeki / Sadık / Sessiz / Soğukkanlı / Dayanıklı / Kararlı
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Harika bir aile köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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