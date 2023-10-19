Norveç Sığın Tazısı

Norveç Sığın Tazıları, bu güçlü geyikleri takip etmek için gereken cesaret ve serin kanlılığa sahiptir. Cesur, koruyucu ve mükemmel bir eğlence duygusu olan Norveç Sığın Tazıları, fedakar aile köpekleridir.

Bu ırk, Vikinglerle yelken açtığına inanılan ve hatta İskandinav sanatında tasvir edildiği görülen, Avrupa'nın en eski ırklarından biridir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler