Norveç Sığın Tazısı

Norveç Sığın Tazısı, İngiltere'de elk olarak bilinen sığınların izini sürmek için yetiştirilmiştir.
Norwegian Elkhound adult black and white

Norveç Sığın Tazısı hakkında

Norveç Sığın Tazıları, bu güçlü geyikleri takip etmek için gereken cesaret ve serin kanlılığa sahiptir. Cesur, koruyucu ve mükemmel bir eğlence duygusu olan Norveç Sığın Tazıları, fedakar aile köpekleridir.

Bu ırk, Vikinglerle yelken açtığına inanılan ve hatta İskandinav sanatında tasvir edildiği görülen, Avrupa'nın en eski ırklarından biridir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Norveç
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Özgüvenli / Neşeli

 

Önemli bilgiler

Harika bir koruma köpeği olur
Çok bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar

 

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