Norveç Sığın Tazısı
Norveç Sığın Tazısı, İngiltere'de elk olarak bilinen sığınların izini sürmek için yetiştirilmiştir.
Norveç Sığın Tazısı hakkında
Norveç Sığın Tazıları, bu güçlü geyikleri takip etmek için gereken cesaret ve serin kanlılığa sahiptir. Cesur, koruyucu ve mükemmel bir eğlence duygusu olan Norveç Sığın Tazıları, fedakar aile köpekleridir.
Bu ırk, Vikinglerle yelken açtığına inanılan ve hatta İskandinav sanatında tasvir edildiği görülen, Avrupa'nın en eski ırklarından biridir.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Norveç
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Özgüvenli / Neşeli
Önemli bilgiler
Harika bir koruma köpeği olur
Çok bakım gerektirir
Dış mekana ihtiyaç duyar
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