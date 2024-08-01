Norveç Tazısı

Norveç Tazıları, yaban tavşanı avında uzmandır. "Dunker" olan diğer ismini, ırkın özelliklerini 19. yüzyılda belirleyen Wilhelm Dunker'e borçludur. Hızlı ve burnu iyi çalışan bu tazılarla birlikte yaşamak kolaydır. Sahip veya sahibesine çok yakındır. Ne yazık ki Norveç dışında çok nadir görülürler.

Orta boylu, güçlü yapılı ancak asla ağır olmayan Norveç Tazıları dayanıklıdır. Beauceron gibi diğer nadir ırklarla paylaştığı, çok belirgin, alacalı bir kürkü vardır. Bunlar yüksek enerjili ve hayat dolu, çalışkan köpeklerdir. Çeşitli arazi tiplerinde rahat hareket edebilirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler