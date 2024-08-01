Norveç Tazısı
Norveç Tazısı hakkında
Norveç Tazıları, yaban tavşanı avında uzmandır. "Dunker" olan diğer ismini, ırkın özelliklerini 19. yüzyılda belirleyen Wilhelm Dunker'e borçludur. Hızlı ve burnu iyi çalışan bu tazılarla birlikte yaşamak kolaydır. Sahip veya sahibesine çok yakındır. Ne yazık ki Norveç dışında çok nadir görülürler.
Orta boylu, güçlü yapılı ancak asla ağır olmayan Norveç Tazıları dayanıklıdır. Beauceron gibi diğer nadir ırklarla paylaştığı, çok belirgin, alacalı bir kürkü vardır. Bunlar yüksek enerjili ve hayat dolu, çalışkan köpeklerdir. Çeşitli arazi tiplerinde rahat hareket edebilirler.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Norveç
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-14 yıl
Arkadaş canlısı / Sakin / Dayanıklı / Sosyal / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Çok az bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın