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Norveç Tazısı

Dunker olarak da bilinen Norveç Tazıları, Norveç dışında neredeyse hiç bilinmez. Ancak yüzyıllardır bulundukları ana vatanları Norveç'te çok ünlüdürler.
Norwegian Hound standing adult black and white

Norveç Tazısı hakkında

Norveç Tazıları, yaban tavşanı avında uzmandır. "Dunker" olan diğer ismini, ırkın özelliklerini 19. yüzyılda belirleyen Wilhelm Dunker'e borçludur. Hızlı ve burnu iyi çalışan bu tazılarla birlikte yaşamak kolaydır. Sahip veya sahibesine çok yakındır. Ne yazık ki Norveç dışında çok nadir görülürler.

Orta boylu, güçlü yapılı ancak asla ağır olmayan Norveç Tazıları dayanıklıdır. Beauceron gibi diğer nadir ırklarla paylaştığı, çok belirgin, alacalı bir kürkü vardır. Bunlar yüksek enerjili ve hayat dolu, çalışkan köpeklerdir. Çeşitli arazi tiplerinde rahat hareket edebilirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Norveç
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-14 yıl
Arkadaş canlısı / Sakin / Dayanıklı / Sosyal / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır

 
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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