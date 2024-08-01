Nefes kesecek kadar enerji dolu olan bu küçük köpekler sert, cesur ve mükemmel neşelidir. Norwich Terrier'lerinin boyları kısadır ama buna rağmen sıkı ve sağlamlardır.

Norwich Terrier, yorulmak bilmez enerjisi ve oynama isteğiyle mutlu ve hevesli bir köpektir. Bu özellikleriyle her aileye mükemmel uyum sağlarlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler