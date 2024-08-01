Norwich Terrier
Norwich Terrier hakkında
Nefes kesecek kadar enerji dolu olan bu küçük köpekler sert, cesur ve mükemmel neşelidir. Norwich Terrier'lerinin boyları kısadır ama buna rağmen sıkı ve sağlamlardır.
Norwich Terrier, yorulmak bilmez enerjisi ve oynama isteğiyle mutlu ve hevesli bir köpektir. Bu özellikleriyle her aileye mükemmel uyum sağlarlar.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Hevesli / Sevecen / Neşeli / Dayanıklı / Arkadaş canlısı / Özgüvenli
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Çok fazla fiziksel ve zihinsel egzersize ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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