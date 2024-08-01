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Norwich Terrier

Terrier'lerin en küçüklerinden biri olan Norwich Terrier'i, sevecen ve inanılmaz derecede neşelidir.
Norwich Terrier adult black and white

Norwich Terrier hakkında

Nefes kesecek kadar enerji dolu olan bu küçük köpekler sert, cesur ve mükemmel neşelidir. Norwich Terrier'lerinin boyları kısadır ama buna rağmen sıkı ve sağlamlardır.

Norwich Terrier, yorulmak bilmez enerjisi ve oynama isteğiyle mutlu ve hevesli bir köpektir. Bu özellikleriyle her aileye mükemmel uyum sağlarlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Hevesli / Sevecen / Neşeli / Dayanıklı / Arkadaş canlısı / Özgüvenli

 

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Çok fazla fiziksel ve zihinsel egzersize ihtiyaç duyar

 
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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