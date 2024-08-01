Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Güçlü ve becerikli yüzücüler olan bu köpekler, hem karada hem suda azimli retriever'lardır. Göz açıp kapayana kadar harekete geçmeye hazırdır. Bulup getirme ve oyun oynamaya yönelik tutkusu, çığırtkanlık becerisinin temel yönlerindendir.

İyi orantılı ve kaslı olan bu köpekler, görece ağır kemikli olsa da son derece çevik, epey dikkatli ve çok kararlıdır. Çoğu Toller nedense üzgün görünür. Ancak işe koyulduklarında tavırları değişerek yoğun konsantrasyon ve heyecan sergilerler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler