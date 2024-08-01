Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Nova Scotia Duck Tolling Retriever hakkında
Güçlü ve becerikli yüzücüler olan bu köpekler, hem karada hem suda azimli retriever'lardır. Göz açıp kapayana kadar harekete geçmeye hazırdır. Bulup getirme ve oyun oynamaya yönelik tutkusu, çığırtkanlık becerisinin temel yönlerindendir.
İyi orantılı ve kaslı olan bu köpekler, görece ağır kemikli olsa da son derece çevik, epey dikkatli ve çok kararlıdır. Çoğu Toller nedense üzgün görünür. Ancak işe koyulduklarında tavırları değişerek yoğun konsantrasyon ve heyecan sergilerler.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Kanada
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-14 yıl
Oyuncu / Zeki / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
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Sağlıklı yaşam
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