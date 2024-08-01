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Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Nova Scotia Duck Tolling Retriever'lar, çok zeki, algılama becerisi ve dayanıklılığı yüksek köpeklerdir.
Nova Scotia Duck Tolling Retriever adult black and white

Nova Scotia Duck Tolling Retriever hakkında

Güçlü ve becerikli yüzücüler olan bu köpekler, hem karada hem suda azimli retriever'lardır. Göz açıp kapayana kadar harekete geçmeye hazırdır. Bulup getirme ve oyun oynamaya yönelik tutkusu, çığırtkanlık becerisinin temel yönlerindendir.

İyi orantılı ve kaslı olan bu köpekler, görece ağır kemikli olsa da son derece çevik, epey dikkatli ve çok kararlıdır. Çoğu Toller nedense üzgün görünür. Ancak işe koyulduklarında tavırları değişerek yoğun konsantrasyon ve heyecan sergilerler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Kanada
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-14 yıl
Oyuncu / Zeki / Dayanıklı

 

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

 
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