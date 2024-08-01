Samur Tazısı
Samur Tazısı hakkında
Bu büyük köpekler sağlam yapılıdır. Devasa başı ile düz kolları yumuşak, uzun adımlı bir yürüyüş ortaya çıkarır. Asıl görevleri göz önüne alındığında büyük ayakları ve çift katlı kaba kürkü bu ırkın temel özelliklerindendir.
Bu arkadaş canlısı, sevecen ve enerjik av köpekleri aktif hayat sürenler için harika refakatçiler olur. Ayrıca, çok çeşitli sesleri kullandıkları bilinir.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Arkadaş canlısı / Soğukkanlı / Özgüvenli
Önemli bilgiler
Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
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