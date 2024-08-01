Samur Tazısı

Bu büyük köpekler sağlam yapılıdır. Devasa başı ile düz kolları yumuşak, uzun adımlı bir yürüyüş ortaya çıkarır. Asıl görevleri göz önüne alındığında büyük ayakları ve çift katlı kaba kürkü bu ırkın temel özelliklerindendir.

Bu arkadaş canlısı, sevecen ve enerjik av köpekleri aktif hayat sürenler için harika refakatçiler olur. Ayrıca, çok çeşitli sesleri kullandıkları bilinir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler