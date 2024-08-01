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Samur Tazısı

Uysal, sakin köpekler olan Samur Tazıları, kendi ana vatanlarında dahi giderek daha nadir görülmektedir. Ana vatanında, tehlike altında olan bir ırk olarak kaydedilmiştir.
Otterhound adult black and white

Samur Tazısı hakkında

Bu büyük köpekler sağlam yapılıdır. Devasa başı ile düz kolları yumuşak, uzun adımlı bir yürüyüş ortaya çıkarır. Asıl görevleri göz önüne alındığında büyük ayakları ve çift katlı kaba kürkü bu ırkın temel özelliklerindendir.

Bu arkadaş canlısı, sevecen ve enerjik av köpekleri aktif hayat sürenler için harika refakatçiler olur. Ayrıca, çok çeşitli sesleri kullandıkları bilinir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-13 yıl
Arkadaş canlısı / Soğukkanlı / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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