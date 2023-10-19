Peru İnka Orkidesi

Bu köpekler hem tüysüz hem de tüylü olabilir. Bilinen üç boyları mevcuttur: Küçük, orta ve büyük.
black and white Peruvian Hairless dog adult

Peru İnka Orkidesi hakkında

Peru Tüysüz Köpeği olarak da bilinen bu köpekler aktif ve dikkatlidir, yabancılara karşı temkinlidir ancak ailelerine karşı sevecendir. Peru İnka Orkideleri tüm hane halkı için sevecen, sadık arkadaşlardır.

Bu köpeklerin avlanma içgüdüsü olduğu ve diğer hayvanları av olarak görebileceği için evde bulunan daha küçük evcil hayvanlara dikkat edilmelidir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Peru
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-12 yıl
Sevecen / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Sadık

Önemli bilgiler

Harika bir bekçi köpeği olur
Çok az bakım gerektirir
Orta derecede egzersize ihtiyaç duyar

 
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

 
Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın