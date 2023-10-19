Peru İnka Orkidesi

Peru Tüysüz Köpeği olarak da bilinen bu köpekler aktif ve dikkatlidir, yabancılara karşı temkinlidir ancak ailelerine karşı sevecendir. Peru İnka Orkideleri tüm hane halkı için sevecen, sadık arkadaşlardır.

Bu köpeklerin avlanma içgüdüsü olduğu ve diğer hayvanları av olarak görebileceği için evde bulunan daha küçük evcil hayvanlara dikkat edilmelidir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler