Peru İnka Orkidesi
Peru İnka Orkidesi hakkında
Peru Tüysüz Köpeği olarak da bilinen bu köpekler aktif ve dikkatlidir, yabancılara karşı temkinlidir ancak ailelerine karşı sevecendir. Peru İnka Orkideleri tüm hane halkı için sevecen, sadık arkadaşlardır.
Bu köpeklerin avlanma içgüdüsü olduğu ve diğer hayvanları av olarak görebileceği için evde bulunan daha küçük evcil hayvanlara dikkat edilmelidir.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Peru
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-12 yıl
Sevecen / Dikkatli / Arkadaş canlısı / Sadık
Önemli bilgiler
Harika bir bekçi köpeği olur
Çok az bakım gerektirir
Orta derecede egzersize ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın