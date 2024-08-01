Büyük kardeşi, Büyük Mavi Gaskonya Tazısının daha küçük bir versiyonudur. Kardeşi kadar uzun süredir var olan bu ırk, küçük av hayvanlarını yakalamak için yetiştirilmiştir. Genel itibariyle orta boylu, iyi orantılı ve seçkin bir ırktır. Küçük Mavi Gaskonya Tazısı, avlanma rollerinin yanı sıra, çoğu eve iyi uyum sağlayan sevecen ve itaatkar bir köpektir.

Genellikle başının her iki tarafında, kulaklarını örten, gözlerini saran ve yanaklarında biten siyah bir yama vardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler