Küçük Mavi Gaskonya Tazısı
Küçük Mavi Gaskonya Tazısı hakkında
Büyük kardeşi, Büyük Mavi Gaskonya Tazısının daha küçük bir versiyonudur. Kardeşi kadar uzun süredir var olan bu ırk, küçük av hayvanlarını yakalamak için yetiştirilmiştir. Genel itibariyle orta boylu, iyi orantılı ve seçkin bir ırktır. Küçük Mavi Gaskonya Tazısı, avlanma rollerinin yanı sıra, çoğu eve iyi uyum sağlayan sevecen ve itaatkar bir köpektir.
Genellikle başının her iki tarafında, kulaklarını örten, gözlerini saran ve yanaklarında biten siyah bir yama vardır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sakin / Sevecen / Kararlı / İtaatkar
Önemli bilgiler
Orta seviyede eğitime ihtiyaç duyar
Dış mekana ihtiyaç duyar
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