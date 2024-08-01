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Küçük Mavi Gaskonya Tazısı

İnce burunlu, güzel sesli Küçük Mavi Gaskonya Tazısı kararlı bir avcıdır. Bu tazılar, sakin, sevecen yapıları ve komutları takip etmeye istekli olmaları nedeniyle sürü içinde iyi çalışırlar.
black and white small blue gascony adult

Küçük Mavi Gaskonya Tazısı hakkında

Büyük kardeşi, Büyük Mavi Gaskonya Tazısının daha küçük bir versiyonudur. Kardeşi kadar uzun süredir var olan bu ırk, küçük av hayvanlarını yakalamak için yetiştirilmiştir. Genel itibariyle orta boylu, iyi orantılı ve seçkin bir ırktır. Küçük Mavi Gaskonya Tazısı, avlanma rollerinin yanı sıra, çoğu eve iyi uyum sağlayan sevecen ve itaatkar bir köpektir.

Genellikle başının her iki tarafında, kulaklarını örten, gözlerini saran ve yanaklarında biten siyah bir yama vardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sakin / Sevecen / Kararlı / İtaatkar

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Orta seviyede eğitime ihtiyaç duyar
Dış mekana ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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