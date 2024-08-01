Picardy Çoban Köpeği

Picardy Çoban Köpekleri Bergers Picard'lar enerjiyle dolu orta cüsseli, dayanıklı ancak zarif ve kaslı köpeklerdir. Bu terrier benzeri ırkın aktif ve dikkatli üyeleri zeki bakışlara sahiptir. İlk Picardy Çoban Köpekleri 1863'te Beauceron Çoban Köpekleri ve Briard'lar ile aynı sınıfa alınıp değerlendirildiler. 1898'de Picardy ırkının var olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. O günlerde, ırk her zaman üç renkli ve bronz lekeliydi.

Irkın prototipi Emile Bedut'ya ait Tambour'dur. Günümüzde Picardy Çoban Köpekleri genellikle bekçi ve refakat köpeği olarak kullanılmaktadır ve yaşamlarından çok memnun göründüklerini söyleyebiliriz. Irkın meraklıları bu köpeklerin nezaketini, sadakatini, zekasını ve ilham kaynağı olan huzurlu duruşunu överler. Demir gibi yapıları ve öne çıkan dengeli duruşları efsanevidir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler