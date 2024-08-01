Picardy Çoban Köpeği
Picardy Çoban Köpeği Hakkında
Picardy Çoban Köpekleri Bergers Picard'lar enerjiyle dolu orta cüsseli, dayanıklı ancak zarif ve kaslı köpeklerdir. Bu terrier benzeri ırkın aktif ve dikkatli üyeleri zeki bakışlara sahiptir. İlk Picardy Çoban Köpekleri 1863'te Beauceron Çoban Köpekleri ve Briard'lar ile aynı sınıfa alınıp değerlendirildiler. 1898'de Picardy ırkının var olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. O günlerde, ırk her zaman üç renkli ve bronz lekeliydi.
Irkın prototipi Emile Bedut'ya ait Tambour'dur. Günümüzde Picardy Çoban Köpekleri genellikle bekçi ve refakat köpeği olarak kullanılmaktadır ve yaşamlarından çok memnun göründüklerini söyleyebiliriz. Irkın meraklıları bu köpeklerin nezaketini, sadakatini, zekasını ve ilham kaynağı olan huzurlu duruşunu överler. Demir gibi yapıları ve öne çıkan dengeli duruşları efsanevidir.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Dikkatli / Neşeli / Zeki / Sadık / Sessiz / Kararlı
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Harika bir bekçi köpeği olur
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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