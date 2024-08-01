Kanarya Podenco Tazısı

Heybetli görüntülerine rağmen saldırgan olmayan Kanarya Podenco Tazıları, en ufak bir yorgunluk belirtisi göstermeden tüm gün yoğun çalışabilen, cesur ve dinamik köpeklerdir. İnsan arkadaşlarına kendilerini feda edercesine adarlar.

Koku alma ve işitme becerileri sayesinde, arazideki doğal kaya yarıklarının dibinde, duvarlardaki çatlaklarda veya sürülen tarlaların kenarındaki taş yığınları arasında bulunan tavşanları yakalayabilirler. Hayatta kalmalarını şüphesiz avcılık yeteneklerine borçludurlar ki bu onları yeri doldurulamaz kılmıştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler