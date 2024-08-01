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Kanarya Podenco Tazısı

Tavşan avında kullanılan Kanarya Podenco Tazıları, koklama, görme ve işitme becerilerini kullanarak arazideki çoğu engele mükemmel uyum sağlar.
Canarian Warren Hound - Podenco Canario adult black and white

Kanarya Podenco Tazısı hakkında

Heybetli görüntülerine rağmen saldırgan olmayan Kanarya Podenco Tazıları, en ufak bir yorgunluk belirtisi göstermeden tüm gün yoğun çalışabilen, cesur ve dinamik köpeklerdir. İnsan arkadaşlarına kendilerini feda edercesine adarlar.

Koku alma ve işitme becerileri sayesinde, arazideki doğal kaya yarıklarının dibinde, duvarlardaki çatlaklarda veya sürülen tarlaların kenarındaki taş yığınları arasında bulunan tavşanları yakalayabilirler. Hayatta kalmalarını şüphesiz avcılık yeteneklerine borçludurlar ki bu onları yeri doldurulamaz kılmıştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İspanya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-13 yıl
Özgüvenli / Hevesli / Sadık / Çekingen

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Biraz deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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