Kanarya Podenco Tazısı
Kanarya Podenco Tazısı hakkında
Heybetli görüntülerine rağmen saldırgan olmayan Kanarya Podenco Tazıları, en ufak bir yorgunluk belirtisi göstermeden tüm gün yoğun çalışabilen, cesur ve dinamik köpeklerdir. İnsan arkadaşlarına kendilerini feda edercesine adarlar.
Koku alma ve işitme becerileri sayesinde, arazideki doğal kaya yarıklarının dibinde, duvarlardaki çatlaklarda veya sürülen tarlaların kenarındaki taş yığınları arasında bulunan tavşanları yakalayabilirler. Hayatta kalmalarını şüphesiz avcılık yeteneklerine borçludurlar ki bu onları yeri doldurulamaz kılmıştır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-13 yıl
Özgüvenli / Hevesli / Sadık / Çekingen
Önemli bilgiler
Biraz deneyimli bir sahibe ihtiyaç duyar
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
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Sağlıklı yaşam
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