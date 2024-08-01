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Poitevin

Çok serbest hareket eden Poitevin köpekleri, hızlı koşuda verimlidir. Ağaçların altındaki çalılıklarda rahat hareket edebilmek için yere hafif basar.
Poitevin adult black and white

Poitevin hakkında

Poitevin köpekleri, ana vatanları Fransa'da çoğu büyük av sürüsünde kullanılacak kadar büyük bir saygınlığa sahiptir. Poitevin köpekleri, güçlü kaslarıyla doğuştan sporcudur. Yaban domuzu, geyik ve karacalara yaklaşırken son derece hünerlidir. Bu mükemmel avcılar her zaman çok çalışır. Hem karada hem suda aynı derecede mutlu olan Poitevin köpekleri, pek çok kişi tarafından en iyi sürü tazısı olarak görülür.

Poitevin köpekleri, av sürülerinde en uzun süredir çalışan ırklardan biridir. Kontrollü üretim faaliyetleri 19. yüzyılda başlamış olup sürü tazılarının atası meşhur King's Whites köpekleridir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Özgür Ruhlu / Neşeli

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Çok fazla alana ihtiyaç duyar
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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