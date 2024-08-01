Poitevin
Poitevin hakkında
Poitevin köpekleri, ana vatanları Fransa'da çoğu büyük av sürüsünde kullanılacak kadar büyük bir saygınlığa sahiptir. Poitevin köpekleri, güçlü kaslarıyla doğuştan sporcudur. Yaban domuzu, geyik ve karacalara yaklaşırken son derece hünerlidir. Bu mükemmel avcılar her zaman çok çalışır. Hem karada hem suda aynı derecede mutlu olan Poitevin köpekleri, pek çok kişi tarafından en iyi sürü tazısı olarak görülür.
Poitevin köpekleri, av sürülerinde en uzun süredir çalışan ırklardan biridir. Kontrollü üretim faaliyetleri 19. yüzyılda başlamış olup sürü tazılarının atası meşhur King's Whites köpekleridir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Özgür Ruhlu / Neşeli
Önemli bilgiler
Çok fazla alana ihtiyaç duyar
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın