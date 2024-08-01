Poitevin köpekleri, ana vatanları Fransa'da çoğu büyük av sürüsünde kullanılacak kadar büyük bir saygınlığa sahiptir. Poitevin köpekleri, güçlü kaslarıyla doğuştan sporcudur. Yaban domuzu, geyik ve karacalara yaklaşırken son derece hünerlidir. Bu mükemmel avcılar her zaman çok çalışır. Hem karada hem suda aynı derecede mutlu olan Poitevin köpekleri, pek çok kişi tarafından en iyi sürü tazısı olarak görülür.

Poitevin köpekleri, av sürülerinde en uzun süredir çalışan ırklardan biridir. Kontrollü üretim faaliyetleri 19. yüzyılda başlamış olup sürü tazılarının atası meşhur King's Whites köpekleridir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler