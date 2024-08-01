Polonya Tazısı, Polonyalı avcılar tarafından çok takdir edilen olağanüstü burnu ve azmiyle güçlü bir köpektir. Av esnasında irtibatta kalmak için derin, melodik sesini kullanır. Bu muazzam avcı, aynı zamanda mükemmel bir aile köpeğidir. Bakımı kolay, evine bağlı ve yabancılar karşısında dikkatlidir.

Polonya Tazıları, geçmişte çoğunlukla yaban tavşanı, tilki, karaca, yaban domuzu avlamak üzere kullanılmıştır. Ördek avında ise sazlıklardan yaban ördeklerini saklandıkları yerden çıkarmak için kullanılmıştır. Günümüzde köpeklerle yaban tavşanı avlamak Polonya'nın çoğu yerinde artık yasak olduğundan dolayı, Polonya Tazıları ülke genelinde sadece yaban domuzu ve tilki avında kullanılmaktadır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler