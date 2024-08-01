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Polonya Tazısı

Polonya Tazılarının ataları muhtemelen Alman ve Avusturyalı olsa da nüfusun çoğunluğu Polonya'da bulunur.
Polish Hound adult black and white

Polonya Tazısı hakkında

Polonya Tazısı, Polonyalı avcılar tarafından çok takdir edilen olağanüstü burnu ve azmiyle güçlü bir köpektir. Av esnasında irtibatta kalmak için derin, melodik sesini kullanır. Bu muazzam avcı, aynı zamanda mükemmel bir aile köpeğidir. Bakımı kolay, evine bağlı ve yabancılar karşısında dikkatlidir.

Polonya Tazıları, geçmişte çoğunlukla yaban tavşanı, tilki, karaca, yaban domuzu avlamak üzere kullanılmıştır. Ördek avında ise sazlıklardan yaban ördeklerini saklandıkları yerden çıkarmak için kullanılmıştır. Günümüzde köpeklerle yaban tavşanı avlamak Polonya'nın çoğu yerinde artık yasak olduğundan dolayı, Polonya Tazıları ülke genelinde sadece yaban domuzu ve tilki avında kullanılmaktadır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Polonya
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 13-14 yıl
Sevecen / Uysal / Sadık / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Harika bir bekçi köpeği olur
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Çok az bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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