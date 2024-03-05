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Pont-Audemer Spaniel

Pont-Audemer Spaniel, derin olduğunda bile suda çok iyi yüzen sağlam yapılı, cesur bir köpektir.

Pont-Audemer Spaniel Hakkında

Kendine özgü kıvırcık tepesi sayesinde çok farklı bir görünüme sahip bir ırktır. Ne yazık ki atalarından biri olan İrlanda Su Spaniel'i gibi bu ırk da nadir bulunmaktan kurtulamamıştır. Bu ırk, son zamanlarda neslinin tükenmesiyle karşı karşıya.

Sevecen, uysal ve çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlı; ayrıca da yetenekli bir avcı olan bu ırk, sevgi dolu ve oyuncu aile hayvanları olarak tanınmıştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa

Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)

Beklenen ortalama yaşam süresi: 12–14 yıl

Sevecen / Uysal / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Eğitimden hoşlanır

Dış mekana ihtiyaç duyar

Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar

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