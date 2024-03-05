Pont-Audemer Spaniel
Pont-Audemer Spaniel Hakkında
Kendine özgü kıvırcık tepesi sayesinde çok farklı bir görünüme sahip bir ırktır. Ne yazık ki atalarından biri olan İrlanda Su Spaniel'i gibi bu ırk da nadir bulunmaktan kurtulamamıştır. Bu ırk, son zamanlarda neslinin tükenmesiyle karşı karşıya.
Sevecen, uysal ve çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlı; ayrıca da yetenekli bir avcı olan bu ırk, sevgi dolu ve oyuncu aile hayvanları olarak tanınmıştır.
Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12–14 yıl
Sevecen / Uysal / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Eğitimden hoşlanır
Dış mekana ihtiyaç duyar
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
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