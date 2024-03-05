Pont-Audemer Spaniel

Kendine özgü kıvırcık tepesi sayesinde çok farklı bir görünüme sahip bir ırktır. Ne yazık ki atalarından biri olan İrlanda Su Spaniel'i gibi bu ırk da nadir bulunmaktan kurtulamamıştır. Bu ırk, son zamanlarda neslinin tükenmesiyle karşı karşıya.

Sevecen, uysal ve çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlı; ayrıca da yetenekli bir avcı olan bu ırk, sevgi dolu ve oyuncu aile hayvanları olarak tanınmıştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler