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Porcelaine

Porcelaine ırkları hem avcılık hem yabani tavşan kovalamak için yetiştirilir ve hızlı reaksiyonları, ince burunları ve belirgin sesleriyle bilinir.
Porcelain adult black and white

Porcelaine ırkı hakkında

Porcelaine'ler aslen Fransa'nın doğusundaki Franche-Comté bölgesinde yetişen kuvvetli tazılardır ve isimlerini bu bölgeden almışlardır. Bu seçkin köpekler, beyaz tüyleri sayesinde uzaktan bile kolayca fark edilebilir.

Porcelaine'ler isimlerini renklerine borçludur. Beyaz tüyleri üzerinde siyah pigmentli derisinin üstünü kaplayan turuncu lekeler, porselenin emaye kaplamasını andıran bir şeffaflık etkisi yaratır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-13 yıl
Neşeli / Uysal / Sosyal

Önemli bilgiler

Avlanmayı sever
İnsanlarla iyi geçinir
Çok az bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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