Porcelaine
Porcelaine ırkı hakkında
Porcelaine'ler aslen Fransa'nın doğusundaki Franche-Comté bölgesinde yetişen kuvvetli tazılardır ve isimlerini bu bölgeden almışlardır. Bu seçkin köpekler, beyaz tüyleri sayesinde uzaktan bile kolayca fark edilebilir.
Porcelaine'ler isimlerini renklerine borçludur. Beyaz tüyleri üzerinde siyah pigmentli derisinin üstünü kaplayan turuncu lekeler, porselenin emaye kaplamasını andıran bir şeffaflık etkisi yaratır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-13 yıl
Neşeli / Uysal / Sosyal
Önemli bilgiler
İnsanlarla iyi geçinir
Çok az bakım gerektirir
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