Portekiz Podengo
Portekiz Podengo hakkında
Portekiz Podengo'lar kuvvetli kaslara, güçlü kemiklere ve orantılı bir vücuda sahip olan orta büyüklükte köpeklerdir. Her zaman hareketli olan bu neşeli küçük köpekler, zahmetsiz ve dayanıklıdır.
Her türlü arazide çalışmak üzere yetiştirilmelerine rağmen bekçi köpeği olarak da mükemmel iş çıkarırlar.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Neşeli / Zeki / Dikkatli
Önemli bilgiler
Harika bir aile köpeği olur
Çok fazla fiziksel ve zihinsel egzersize ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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