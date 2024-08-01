Portekiz Podengo'lar kuvvetli kaslara, güçlü kemiklere ve orantılı bir vücuda sahip olan orta büyüklükte köpeklerdir. Her zaman hareketli olan bu neşeli küçük köpekler, zahmetsiz ve dayanıklıdır.

Her türlü arazide çalışmak üzere yetiştirilmelerine rağmen bekçi köpeği olarak da mükemmel iş çıkarırlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler