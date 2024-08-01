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Portekiz Podengo

Üç farklı boyda, iki tip tüy dokusuna ve pek çok renkte kürke sahip çeşitleri vardır. Ancak ortak noktaları, müthiş bir zekaya sahip enerjik köpekler olmalarıdır.
Portuguese Warren Hound - Portuguese Podengo adult black and white

Portekiz Podengo hakkında

Portekiz Podengo'lar kuvvetli kaslara, güçlü kemiklere ve orantılı bir vücuda sahip olan orta büyüklükte köpeklerdir. Her zaman hareketli olan bu neşeli küçük köpekler, zahmetsiz ve dayanıklıdır.

Her türlü arazide çalışmak üzere yetiştirilmelerine rağmen bekçi köpeği olarak da mükemmel iş çıkarırlar.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Portekiz
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Neşeli / Zeki / Dikkatli

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Harika bir aile köpeği olur
Çok fazla fiziksel ve zihinsel egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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