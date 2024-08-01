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Portekiz Çoban Köpeği

Portekiz Çoban Köpekleri, Pirene Çoban Köpeklerine çok benzer. Bu durum, aslında o ırkın bir alt cinsi olup geliştirme amacıyla Briard ile melezlendiğini gösterir.
Portuguese Sheepdog adult black and white

Portekiz Çoban Köpeği hakkında

Bu orta boylu ırk, olağanüstü derecede zeki olup çok neşelidir. Kendilerini sahiplerine adayan bu köpekler, kendilerine emanet edilen tüm sürü veya diğer mülkleri canla başla korur. Portekiz Çoban Köpekleri, yabancılara karşı güvensiz olabilir.

Tutum ve görünüş açısından maymunlara benzeyen bu köpekler, anavatanlarında "maymun köpeği" lakabını kazanmıştır. Hayvanları meralarda tutma ve çok uzağa gidenleri geri getirme tarzları sayesinde sevilirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Portekiz
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Zeki / Neşeli / Sevecen / Çalışkan / Dikkatli

Önemli bilgiler

Harika bir spor köpeği olur
Çok bakım gerektirir
Harika bir koruma köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

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