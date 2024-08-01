Portekiz Çoban Köpeği
Portekiz Çoban Köpeği hakkında
Bu orta boylu ırk, olağanüstü derecede zeki olup çok neşelidir. Kendilerini sahiplerine adayan bu köpekler, kendilerine emanet edilen tüm sürü veya diğer mülkleri canla başla korur. Portekiz Çoban Köpekleri, yabancılara karşı güvensiz olabilir.
Tutum ve görünüş açısından maymunlara benzeyen bu köpekler, anavatanlarında "maymun köpeği" lakabını kazanmıştır. Hayvanları meralarda tutma ve çok uzağa gidenleri geri getirme tarzları sayesinde sevilirler.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-15 yıl
Zeki / Neşeli / Sevecen / Çalışkan / Dikkatli
Önemli bilgiler
Çok bakım gerektirir
Harika bir koruma köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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