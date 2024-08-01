Portekiz Çoban Köpeği

Bu orta boylu ırk, olağanüstü derecede zeki olup çok neşelidir. Kendilerini sahiplerine adayan bu köpekler, kendilerine emanet edilen tüm sürü veya diğer mülkleri canla başla korur. Portekiz Çoban Köpekleri, yabancılara karşı güvensiz olabilir.

Tutum ve görünüş açısından maymunlara benzeyen bu köpekler, anavatanlarında "maymun köpeği" lakabını kazanmıştır. Hayvanları meralarda tutma ve çok uzağa gidenleri geri getirme tarzları sayesinde sevilirler.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler