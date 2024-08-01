Posavac Tazısı
Posavac Tazısı hakkında
Save Valley'nin yerlisi koku tazısı Posavac, "Kırmızı Renkli ve nişaneli İlirya Tazısı"nın bir türünden gelen eski bir tazı ırkıdır. Sakin, sahiplerine çok bağlı ve iyi huylu olan Posavac Tazıları avlanmayı seven, oldukça hareketli köpeklerdir.
Yabani tavşan ve tilkiler konusunda uzmanlaşmış olan bu kuvvetli koku tazıları Bloodhound olarak da kullanılabilir. Sağlam yapıları, Sava nehir havzasının yoğun çalılıklarına uygun olmalarını sağlamaktadır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sakin / Uysal / Soğukkanlı / İtaatkar
Önemli bilgiler
Eğitimden hoşlanır
Dış mekana ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın