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Posavac Tazısı

Kesin kökenleri hakkındaki bilgiler zamanla kaybolmuş olsa da, Posavac Tazıları 15. yüzyıl sonlarına ait fresklerde görüldüğü üzere Hırvatistan'daki eski bir ırkın üyeleridir.
Posavatz Hound adult black and white

Posavac Tazısı hakkında

Save Valley'nin yerlisi koku tazısı Posavac, "Kırmızı Renkli ve nişaneli İlirya Tazısı"nın bir türünden gelen eski bir tazı ırkıdır. Sakin, sahiplerine çok bağlı ve iyi huylu olan Posavac Tazıları avlanmayı seven, oldukça hareketli köpeklerdir.

Yabani tavşan ve tilkiler konusunda uzmanlaşmış olan bu kuvvetli koku tazıları Bloodhound olarak da kullanılabilir. Sağlam yapıları, Sava nehir havzasının yoğun çalılıklarına uygun olmalarını sağlamaktadır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Hırvatistan
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-12 yıl
Sakin / Uysal / Soğukkanlı / İtaatkar

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Dış mekana ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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