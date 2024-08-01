Posavac Tazısı

Save Valley'nin yerlisi koku tazısı Posavac, "Kırmızı Renkli ve nişaneli İlirya Tazısı"nın bir türünden gelen eski bir tazı ırkıdır. Sakin, sahiplerine çok bağlı ve iyi huylu olan Posavac Tazıları avlanmayı seven, oldukça hareketli köpeklerdir.

Yabani tavşan ve tilkiler konusunda uzmanlaşmış olan bu kuvvetli koku tazıları Bloodhound olarak da kullanılabilir. Sağlam yapıları, Sava nehir havzasının yoğun çalılıklarına uygun olmalarını sağlamaktadır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler