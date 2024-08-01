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Puli

Anavatanlarında çoban köpekleri olarak kullanılan Puliler, sevecen ve sadık dostlar olarak ün kazanmıştır.
Puli adult black and white

Puli hakkında

Puliler kendine özgü bir görünüme sahip köpeklerdir. Yoğun, kalın tüylü kürkü, Macar kışlarının sert hava koşullarına dayanmalarına yardımcı olmuştur.

İnsanlarla yakın temas halinde yetiştirilen, çabuk öğrenen sadık, sosyal köpeklerdir. Arkadaş canlısı doğaları, çocuklu ve başka evcil hayvanlar bulunan evlerde rahat ettikleri anlamına gelir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Macaristan
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-16 yıl
Neşeli / Arkadaş canlısı / Sevecen / Dikkatli

Önemli bilgiler

Harika bir koruma köpeği olur
Orta seviyede bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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