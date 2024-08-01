Puli
Puli hakkında
Puliler kendine özgü bir görünüme sahip köpeklerdir. Yoğun, kalın tüylü kürkü, Macar kışlarının sert hava koşullarına dayanmalarına yardımcı olmuştur.
İnsanlarla yakın temas halinde yetiştirilen, çabuk öğrenen sadık, sosyal köpeklerdir. Arkadaş canlısı doğaları, çocuklu ve başka evcil hayvanlar bulunan evlerde rahat ettikleri anlamına gelir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-16 yıl
Neşeli / Arkadaş canlısı / Sevecen / Dikkatli
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Eğitimden hoşlanır
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
Bu sayfayı beğenin & paylaşın