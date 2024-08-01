Pumi
Pumi hakkında
Pumi'ler, Terrier'lere benzeyen neşeli çoban köpekleridir. Oldukça fazla egzersize ihtiyaçları olmasına rağmen, iç mekandaki hayata uyum sağlamada zorluk çekmeyen mükemmel aile köpekleridir.
Bir dost veya spor köpeği olarak mükemmeldir. Eğlence için sınırsız enerjiye sahip çevik, cesur ve zeki köpeklerdir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Arkadaş canlısı / Sadık / Sosyal
Önemli bilgiler
Çok bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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