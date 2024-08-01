CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Pumi

Pumi'ler çok iyi koku alma duyusuna sahiptir ve kendilerini başarılı fare avcıları olarak kanıtlamışlardır. Ayrıca, büyük sürüleri gütmek için de kullanılırlar.
Pumi adult black and white

Pumi hakkında

Pumi'ler, Terrier'lere benzeyen neşeli çoban köpekleridir. Oldukça fazla egzersize ihtiyaçları olmasına rağmen, iç mekandaki hayata uyum sağlamada zorluk çekmeyen mükemmel aile köpekleridir.

Bir dost veya spor köpeği olarak mükemmeldir. Eğlence için sınırsız enerjiye sahip çevik, cesur ve zeki köpeklerdir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Macaristan
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Arkadaş canlısı / Sadık / Sosyal

Önemli bilgiler

Harika bir aile köpeği olur
Çok bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın