Pirene Çoban Köpeği
Pirene Çoban Köpeği hakkında
Türü bir vadiden diğerine önemli değişiklik gösterir. Ama boyutu ve kürkü çok farklı olsa da karakteri ve davranışı hep aynıdır. İlk standart, 1921 ile 1925 arasında yayınlandı. O zamandan beri çok az değişti.
Kaba ve yüne benzeyen tüyleri düğümlenmeye ve bazen hasır gibi bir görünüme neden olabilir, kuyruğunun hemen üst kısmı ve uyluklarında taş gibi üst üste binerler. Hatta göğüste ve dirseklerin ön kısmında da düğümlenme bulunabilir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 15-17 yıl
Girişken / Neşeli
Önemli bilgiler
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Orta seviyede bakım gerektirir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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