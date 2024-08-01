Pirene Çoban Köpeği

Türü bir vadiden diğerine önemli değişiklik gösterir. Ama boyutu ve kürkü çok farklı olsa da karakteri ve davranışı hep aynıdır. İlk standart, 1921 ile 1925 arasında yayınlandı. O zamandan beri çok az değişti.

Kaba ve yüne benzeyen tüyleri düğümlenmeye ve bazen hasır gibi bir görünüme neden olabilir, kuyruğunun hemen üst kısmı ve uyluklarında taş gibi üst üste binerler. Hatta göğüste ve dirseklerin ön kısmında da düğümlenme bulunabilir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler