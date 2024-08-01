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Pirene Çoban Köpeği

Mütevazı kökenlerden gelen Pirene Çoban Köpeği, 20. yüzyılın başlarına kadar resmi olarak neredeyse hiç bilinmeyen bir köpek ırkıydı.
Pyrenean Sheepdog adult black and white

Pirene Çoban Köpeği hakkında

Türü bir vadiden diğerine önemli değişiklik gösterir. Ama boyutu ve kürkü çok farklı olsa da karakteri ve davranışı hep aynıdır. İlk standart, 1921 ile 1925 arasında yayınlandı. O zamandan beri çok az değişti.

Kaba ve yüne benzeyen tüyleri düğümlenmeye ve bazen hasır gibi bir görünüme neden olabilir, kuyruğunun hemen üst kısmı ve uyluklarında taş gibi üst üste binerler. Hatta göğüste ve dirseklerin ön kısmında da düğümlenme bulunabilir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 15-17 yıl
Girişken / Neşeli

Önemli bilgiler

Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Çocuklara ve diğer hayvanlara karşı sabırlıdır
Orta seviyede bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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